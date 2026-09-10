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Búger volverá a convertirse en punto de encuentro de las corales de Mallorca este octubre

El certamen reúne cada año a vecinos, visitantes y formaciones llegadas desde distintos puntos de Mallorca, contribuyendo a mantener viva la tradición musical de la localidad

Cartel del festival

Cartel del festival

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Tonina Crespí

Búger

El municipio de Búger volverá a convertirse este mes de octubre en punto de encuentro para los amantes de la música coral con la celebración de la quinta edición de su tradicional Festival de Corales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que se ha consolidado como una de las citas culturales del municipio.

El certamen reúne cada año a vecinos, visitantes y formaciones llegadas desde distintos puntos de Mallorca, contribuyendo a mantener viva la tradición musical de Búger y a acercar el canto coral a públicos de todas las edades.

Cartel del festival.

Cartel del festival. / DM

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, más de una veintena de corales han pasado por Búger para participar en un festival que ha ido ganando aceptación y presencia dentro de la programación cultural local.

Memoria colectiva

Desde la organización destacan, además, el estrecho vínculo histórico del municipio con el canto. Las antiguas canciones vinculadas a las labores del campo forman parte de la memoria colectiva de Búger y son un ejemplo de cómo la música ha acompañado durante generaciones la vida cotidiana de sus habitantes.

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Con esta quinta edición, el Ayuntamiento vuelve a reivindicar la música y la armonía de las voces como elementos capaces de generar belleza, convivencia y unión, al tiempo que refuerza su apuesta por conservar y difundir una tradición cultural profundamente arraigada en el municipio.

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