Binissalem celebra los 60 años de las Festes des Vermar: estas son las grandes novedades

La edición número 60 de les Festes des Vermar de Binissalem contará con algunas novedades y cambios importantes. La primera, y muy destacable, será la celebración de la edición número 25 de la Festa dels Trepitjadors, el sábado 19 de septiembre, en la plaza de la Iglesia. Una efeméride que contará con la presentación del libro titulado Dels Joves de Sempre als Joves des Trui (JDT), una altra revolució sociocultural del jovent de Binissalem, obra de Miquel Àngel Rosselló. Todo un homenaje a esos grupos de jóvenes que, a lo largo de estos 25 años, se han encargado de llevar a cabo la celebración de esta fiesta, la cual, a día de hoy, se ha convertido en la jornada más intensa de todas las que figuran en el programa de actos. La presentación del libro tendrá lugar en el casal de Can Marc, el próximo 16 de septiembre, a las 20 horas.

FOTOS | La recepción de la comitiva de las 'Festes des Vermar' de Binissalem, en imágenes / CAIB / CIM

Otra novedad importante de estas fiestas será el cambio de dirección en la organización del Concurs de Trepitjar Raïm, al frente del cual este año estará el Grup d’esplai Binitrui. Después de que el año pasado se celebrara la edición número 25, la asociación “Arròs amb salseta”, impulsora de este acto, decidió que era el momento de pasar el relevo. Cabe decir que el Grup d’esplai Binitrui ya colaboraba, desde hace años, en la organización. Desde este colectivo explican que la decisión para ellos no fue fácil, pero ante la posibilidad de que, según indican, se externalizara la organización a una empresa privada, consideraron que eso significaría la pérdida de la esencia del concurso, un acto que prepara gente del pueblo desinteresadamente. Así pues, y gracias al apoyo y ayuda de las personas que otros años estaban allí, y continuarán estando, y de nuevos voluntarios, decidieron hacerse cargo de esta edición número 26. También apuntan que contarán con la colaboración del IES Binissalem, que utilizará el mosto en la Formación Profesional de los alumnos que cursan el grado de “Vins i Olis” y, como siempre, del patrocinio del Ayuntamiento.

Desfile de Vermadores

Por otra parte, una novedad importante que ha querido incluir el Ayuntamiento es el desfile de Vermadores y Vermadors de todas las ediciones anteriores, con el objetivo de sumar vistosidad al acto central de las Festes des Vermar –que tiene lugar el último día– con la participación de todas las personas que han ejercido el papel de representantes de las fiestas. En este caso será el domingo 27, a partir de las 9.30 horas de la mañana. La concentración e inicio del desfile tendrá lugar en Can Gelabert, para dirigirse al Ayuntamiento al acto de Recepción de Autoridades y, seguidamente, a la Iglesia.

Otra novedad hace referencia al cambio de fecha de la celebración del Correfoc, que organiza la agrupación “Sa Fil·loxera de l’Infern”; un acto que, desde sus inicios, en el año 2008, cuenta con una gran expectación y muchos participantes, y que este año tendrá lugar el domingo 27, a partir de las 22 horas, a modo de fin de fiesta, y no el viernes después del “Sopar a la fresca”, tal y como siempre se había llevado a cabo.

Entre los cambios importantes en el programa también destaca la no celebración de algunos actos. Es el caso del Goletart, un proyecto cultural que se celebraba en la calle Goleta, durante el tercer fin de semana de septiembre, y en el cual, muchas de las casas de los residentes en esa calle acogían exposiciones de artistas, así como también se llevaban a cabo actuaciones diversas. Después de doce ediciones, la organización anunció que este año no se llevaría a cabo por falta de colaboradores y también porque, según indicaron, el proyecto requería de una nueva dirección.

Otro acto que tampoco estará presente en esta 60 edición de las Festes des Vermar es la tradicional carrera de botas de vino que organizaba la bodega Vins Nadal. Después de once ediciones, desde la empresa apuntan que este año, por motivos profesionales, no han podido llevar a cabo la convocatoria.

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Reagrupación de “pagesos” y "pageses”

Aunque no figura entre los actos del programa, con motivo de esta 60 edición y a modo de impulso para continuar animando a la gente a lucir el típico traje de pagès y pagesa, desde la revista local convocan a todas las personas que vayan vestidas a l’ampla a una reagrupación o convocatoria, la noche del sábado 26, a las 01.00 horas de la madrugada, delante del pub Cuplé, para una foto colectiva de recuerdo de esta edición tan especial. Desde la publicación indican que el sábado del desfile de carrozas es un día en que muchas personas del pueblo salen a la calle vistiendo el tradicional traje que marca la jornada, aunque durante la noche la masiva asistencia cuenta con mucha gente de otros municipios, vestida de calle, como suele decirse, y precisamente por ese motivo reivindican ahora esta reagrupación de pagesos y pageses, y la correspondiente fotografía, para resaltar la esencia festiva de ese día.