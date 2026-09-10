Antoni Salas: "Cada vez que me he presentado a la alcaldía he tenido un 10% más de votantes”

Antoni Salas renunciará el viernes a la alcaldía de Costitx después de veinte años en el cargo, al que accedió en 2006 para sustituir a Maria Antònia Munar, que a su vez llevaba ya 28 años en el primer sillón municipal. Su mano derecha en el Ayuntamiento ‘costitxer’, el regidor Joan Munar, será el nuevo alcalde hasta el final de la legislatura, gobernada con comodidad por la amplia mayoría absoluta de El Pi, formación que en 2027 pasará a ser Coalició per Mallorca.

-¿Por qué deja el cargo, está cansado de la política municipal?

-En esta legislatura y en la anterior he compaginado dos cargos, la alcaldía y la presidencia de la Felib en la primera, y en la actual he sido el portavoz de El Pi y Coalició per Mallorca (CxM) en el Consell, además de alcalde. El hecho de compaginar dos cargos es complicado. Joan Munar, que ahora será alcalde, tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento desde 2023 y yo ejercía de alcalde a ratos, cuando me podía organizar. Ahora tengo que centrarme en el trabajo en el Consell y en la futura campaña electoral del partido y, por otra parte, dar cancha a los jóvenes.

-¿Se retirará de la política en general?

-De momento no tengo nada previsto. Estoy dando vueltas para ver cómo encararé la vida a partir de ahora. No tengo ninguna puerta cerrada, pero...no sé cómo decirlo, necesito un periodo de reflexión. Veinte años en un cargo público piden mucha dedicación y la familia y la vida personal se resienten. Estoy en un punto en el que pienso que la familia debe ser una prioridad. Me planteo muchas cosas.

-¿Entonces, tampoco ha descartado seguir? ¿Podría encabezar la lista de CxM en el Consell?

-Todavía no puedo decir nada (ríe).

-¿En caso de abandonar la política, regresaría a la docencia?

-Sí, soy profesor de catalán en la enseñanza secundaria. Estoy en excedencia.

-¿También deja el acta de regidor en Costitx?

-Sí, siempre he pensado que cuando se deja un cargo hay que dejar espacio de verdad, porque si no siempre estás allí y tal vez puedas interferir en la gestión de los otros. Lo mejor es que entre otra persona.

Salas, durante sus primeros años en la alcaldía de Costitx. / G. Bosch

-¿Pero seguirá apadrinando al nuevo alcalde desde fuera?

-Naturalmente. Es un chico muy preparado que fiché cuando solo tenía 20 años. Ha sido regidor durante 16 años y tiene muchísima experiencia. En los últimos tres años él ha llevado el día a día del Ayuntamiento y lo ha hecho muy bien. La gente está muy satisfecha de su gestión.

-¿Se supone que Joan Munar será el candidato a la alcaldía en 2027, no?

-Lo primero que hay que hacer es constituir el comité de Coalició per Mallorca en Costitx, que todavía no se ha hecho. Después el comité elegirá al candidato.

-¿Pero tiene muchos números de serlo?

-Sí, tiene muchos números, pero deberá ser el comité el que lo diga, con el reglamento de CxM. Ahora ya no seremos El Pi.

-Cabe recordar que el exregidor Bernat Ramis abandonó el cargo porque usted descartó la convocatoria de primarias para elegir al próximo candidato a la alcaldía a las que él quería presentarse. Entonces, parece seguro que la candidatura no será objeto de votación. ¿Es así?

-En principio, no está previsto hacer primarias, pero será el comité el que tenga que decidir.

-Desde 1979 hasta la actualidad, Costitx solo ha tenido dos alcaldes: Maria Antònia Munar y usted. ¿Por qué no ha habido más alternancia?

-En un municipio pequeño, las legislaturas pasan volando. Los vecinos, si están contentos, no quieren cambios. Los mismos que me decían que dos legislaturas estaban bien al final me pedían que no me fuera. Hasta en cinco ocasiones. Estoy muy satisfecho porque cada vez que me he presentado he tenido un 10% más de votantes. Empecé teniendo tres regidores de siete y he terminado con ocho ediles de nueve. En un principio, nunca me había imaginado estar veinte años en el cargo.

-Lo tienen ustedes muy bien atado en Costitx, primero con UM y ahora con El Pi. Ahora empieza una nueva etapa con CxM, ¿valoran otra opción que no sea revalidar la mayoría absoluta?

-Siempre es un objetivo. Nunca renunciaremos a la gestión vocacional. La humildad es muy importante. Eres un servidor público, no eres más guapo ni más chulo que el resto. Esta vocación de servicio debe ayudar a querer servir a todos por igual. Quienes ven la politica como una plataforma para ascender en la vida o tener un lugar de trabajo, me dan pena porque están totalmente equivocados.

-¿Cuál sería su mejor momento a lo largo de estos veinte años como alcalde de Costitx?

-Me quedo con la gratitud y la solidaridad de la gente de Costitx, que me han dado la confianza y me han ayudado a gestionar. Esto es un trabajo de equipo. El pueblo de Costitx se ha hecho a sí mismo, le costó mucho conseguir la independencia. Saben que todo lo que tienen es porque ha habido aportaciones solidarias de todos.

-¿Y qué actuaciones considera más importantes durante su mandato?

-Destacaría la ampliación del CEIP Nadal Campaner y la creación de la escoleta infantil. También la compra de ca ses Monges, la creación de la zona deportiva y la ejecución del vial de es Ribàs, que ha sido fundamental para mejorar la movilidad y los aparcamientos en el pueblo. Cuando yo entré había un problema de movilidad y se ha resuelto bastante. Y también un problema de educación. Teníamos una escuela antigua con 35 niños. Ahora ya tenemos más de 120 alumnos entre el CEIP y la escoleta. También había un déficit deportivo muy grande. Hemos habilitado 11.000 metros cuadrados de zona deportiva y zonas verdes. Ahora, el próximo alcalde deberá finalizar los vestuarios del polideportivo.

-¿En dos décadas se ha transformado mucho Costitx a nivel social?

-Sí, la población ha aumentado un 60%. Y no por haber construido a lo bestia, porque no he hecho ni un solar urbano nuevo desde 1999. Costitx ha crecido mucho porque había mucha segunda residencia vacía y ahora se ha llenado con gente que se ha empadronado. Mucha gente del pueblo tenía casas en Costitx y en ‘foravila’, además de un piso en Palma. Ahora han regresado al pueblo, o ellos o sus hijos, o bien han vendido sus propiedades. Actualmente tenemos más de 1.600 habitantes.

-¿Y qué es lo que menos le ha gustado durante estos 20 años?

-A veces hay expectativas con personas y no se han cumplido, y viceversa. Cuando por motivos técnicos o por egos, las cosas no han salido como uno quería, se pueden perder amistades. Es una de las cosas más desagradables que puedan pasar. También cuando circulan falsas noticias. Pero la gran mayoría de relaciones con personas han sido muy favorables. Guardaré un gran recuerdo.

-¿A qué retos se enfrentará el nuevo alcalde?

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-Uno de los retos será la creación de vivienda pública para los jóvenes. Cuando yo empecé no había este problema en Costitx. La gente joven tendrá cada vez más difícil poder vivir en el pueblo de sus padres y sus abuelos. Por otra parte, también deberá seguir con fiestas que cada vez son más difíciles de organizar, como la Fira de Costitx en flor. Lo que ahora es complicado es gestionar la diversidad social que tenemos y la falta de vivienda que hay.