Algaid’Art 2026 en Algaida: fechas, horarios y programación de su décima edición
Más de 30 espacios expositivos, cientos de artistas y actuaciones musicales convertirán el municipio en un gran escenario cultural los días 12 y 13 de septiembre
Algaid’Art celebra este fin de semana, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, su décima edición con más de 30 espacios expositivos repartidos por Algaida y la participación de cientos de artistas. La programación reunirá pintura, escultura, fotografía, cerámica e instalaciones, además de actuaciones musicales y otras propuestas culturales.
Las exposiciones podrán visitarse el sábado de 18 a 23 horas y el domingo de 10 a 13 horas. La programación concluirá el domingo a las 19.30 horas en la placeta de la iglesia, con una actuación de la Escola de Música i Danses de Mallorca. Durante el espectáculo, las bailarinas vestirán faldas elaboradas a partir de obras de artistas vinculados a Baleares.
La décima edición contará además con creadores procedentes de distintos puntos del Mediterráneo, con el objetivo de establecer conexiones entre diferentes identidades, tradiciones y formas de creación.
Tejiendo pueblos
Entre las propuestas de este año figura ‘Teixint pobles’, un proyecto colectivo formado por mandalas confeccionados de manera participativa por vecinos de Algaida, Pina y Randa y por integrantes de la Associació de Dones del municipio de Els Poblets, en Dénia (Alicante). La iniciativa busca poner en valor la creación comunitaria y los vínculos entre diferentes territorios a través del arte.
Otro de los proyectos destacados será una intervención artística sobre baldosas de barro, que podrá verse en el patio de la rectoría. Artistas de Baleares y de otros territorios de la cuenca mediterránea utilizarán este elemento tradicional de la artesanía mallorquina como soporte para obras contemporáneas.
El Casal Pere Capellà acogerá, bajo el título ‘Festes Populars’, una exposición colectiva con obras dedicadas a fiestas populares de distintos lugares de Baleares y del Mediterráneo.
Por su parte, la Casa de la Vila mostrará, entre otras propuestas, una selección de cerámica popular de finales de los siglos XVIII y XIX cedida al Ayuntamiento de Algaida por Manel Domènech. Las piezas se encuentran actualmente en proceso de catalogación.
Las actuaciones musicales acompañarán las exposiciones durante el fin de semana. El sábado por la noche, Marc García y Carmen Hermoso recorrerán los espacios expositivos con un dúo itinerante de ocarinas.
A las 20.30 horas del sábado, la iglesia acogerá un concierto del Cor de Dones de la UIB, con un repertorio que recorrerá desde la música sacra hasta la canción popular y contemporánea.
También actuarán el grupo local The Coverbos, en la placeta des Sitjar, y Tardes en el Cafè, que llevará música pop a la plaza.
Algaid’Art alcanza así su décima edición como una cita que combina exposiciones, creación colectiva y actuaciones en distintos espacios del municipio y que durante dos jornadas convertirá las calles y plazas de Algaida en un recorrido cultural abierto al público.
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