El abogado Miquel Ferrer será la apuesta del PP de Inca para la alcaldía en 2027

La Junta Local del Partido Popular de Inca ha acordado proponer al abogado Miquel Ferrer como candidato a la alcaldía del municipio en las elecciones de mayo de 2027. La designación deberá ser ratificada ahora por la dirección autonómica del PP balear antes de formalizar definitivamente la candidatura.

Los populares de Inca apuestan por Ferrer con el objetivo, según han explicado, de abrir una nueva etapa en el partido y presentar un proyecto centrado en la seguridad, la limpieza, el comercio local, la vivienda, las oportunidades para los jóvenes y la dinamización de la ciudad.

Ferrer ha asegurado que da el paso con la voluntad de situar a Inca y a sus vecinos “en primer lugar” y de construir un proyecto a partir del contacto directo con los ciudadanos. “Quiero a Inca y echo de menos ver una ciudad dinámica. Quiero que Inca vuelva a ser una ciudad llena de vida, segura y con un comercio esplendoroso”, ha afirmado.

El futuro candidato popular ha reivindicado su vinculación personal con el municipio y ha explicado que su intención es trasladar ese conocimiento de la ciudad a un eventual proyecto de gobierno. “Inca me lo ha dado todo. Aquí he crecido, aquí está mi gente y aquí he construido mi vida”, ha señalado.

Prioridades

Entre sus prioridades, Ferrer ha situado el cuidado de las calles y los barrios, el refuerzo del comercio y la seguridad ciudadana. En este último ámbito, ha expresado su preocupación por la percepción de inseguridad entre una parte de los vecinos y ha criticado la gestión del actual equipo de gobierno.

Ferrer también ha cargado contra el alcalde, Virgilio Moreno, a quien ha acusado de no ofrecer una respuesta suficiente a los problemas que, según el PP, afectan a la seguridad y al comercio local. Se trata de una de las líneas de confrontación política que los populares previsiblemente situarán en el centro de su proyecto de cara a las elecciones municipales de 2027.

“No prometeré cosas imposibles. Prometo algo mucho más sencillo: escuchar, trabajar y defender siempre a Inca”, ha manifestado Ferrer, quien ha asegurado que aspira a ser un alcalde “que pise la calle, que conozca los problemas y que dé la cara cuando las cosas no funcionan”.

La presidenta de la Junta Local del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó, ha defendido la elección de Ferrer por su combinación de juventud, formación y conocimiento del municipio. “Es joven, está preparado, tiene ideas y una ilusión enorme. Conoce Inca como pocos porque la ha vivido y querido durante toda su vida”, ha declarado.

Tarragó considera que Ferrer representa el perfil adecuado para intentar recuperar la alcaldía de Inca para el PP en 2027 y ha subrayado que cuenta con el apoyo de la Junta Local y de un equipo que comenzará a trabajar en el programa electoral.

“No queremos cambiar Inca para convertirla en otra cosa. Queremos recuperar la mejor Inca: la que tiene vida en las calles, la que cuida sus barrios, la que ofrece oportunidades y la que hace que los inqueros se sientan orgullosos de su ciudad”, ha concluido la presidenta de los populares.

Con esta propuesta, el PP de Inca comienza a definir su proyecto electoral para intentar recuperar la alcaldía en las municipales de mayo de 2027, a la espera ahora de la ratificación formal de Miquel Ferrer por parte de la dirección autonómica del partido.