Recursos hídricos
Ses Salines también declara el agua de la red no apta para el consumo por exceso de salinidad
El Ayuntamiento recomienda no beber ni cocinar con agua del grifo y señala que la situación mejorará con las lluvias
El Ayuntamiento de Ses Salines ha informado, a través de un bando municipal firmado por el alcalde Guillem Francesc Mas Bonet, de que el agua de la red pública no es actualmente apta para el consumo humano debido al aumento de la salinidad.
Según el comunicado, el Consistorio ha recibido el informe de análisis realizado por la empresa concesionaria del servicio, que concluye que los niveles de conductividad y sodio (sal) han superado los valores máximos permitidos por la normativa vigente. Esta situación afecta tanto al núcleo de Ses Salines como a la Colònia de Sant Jordi.
El origen del problema se atribuye a la combinación de la sequía y el incremento de la demanda durante los meses de verano, factores que han provocado un aumento de la salinidad del agua extraída de los pozos. Desde el Ayuntamiento subrayan que el resto de parámetros analizados se encuentran dentro de los límites correctos, por lo que se descarta la presencia de contaminantes.
Ante esta situación, se recomienda a la población no utilizar el agua de la red para beber ni cocinar. No obstante, sí puede emplearse con normalidad para la higiene personal y las tareas domésticas, al contar con garantías sanitarias para estos usos.
El Consistorio señala que la situación es temporal y que, con la llegada de las lluvias y la disminución del consumo tras el verano, los niveles de salinidad deberían reducirse progresivamente hasta recuperar los valores permitidos. Asimismo, se realizarán controles periódicos y se informará a la ciudadanía a través de los canales oficiales.
Este episodio no es aislado en la comarca del Migjorn. El municipio de Campos también ha comunicado recientemente problemas de potabilidad en su red de abastecimiento, lo que evidencia las dificultades hídricas que atraviesa esta zona de Mallorca tras un verano marcado por la escasez de precipitaciones y el aumento de la demanda.
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