Del negocio de los panes al de las casas: una nueva inmobiliaria abre en el centro de Bunyola en el local que ocupaba una panadería

Bunyola desentonaba con sus primos de la Serra de Tramuntana al contar con una sola inmobiliaria en el centro del pueblo. Sin embargo, ahora ya no tendrá que vivir con esta vergüenza: una nueva oficina ha abierto en el corazón de Bunyola, en el local donde hasta hace pocas semanas habitaba una panadería.

Cabe recordar que en los últimos tiempos se han sucedido las pintadas vandálicas contra la turistificación en distintos municipios de la Tramuntana. En la misma Bunyola, en un banco apareció la inscripción «Fora estrangers, fora». Además, un coche de alquiler turístico fue objeto de pintadas. En Orient, también perteneciente al municipio, alguien escribió «Tourists go home» sobre el cartel de venta de una vivienda, anunciada íntegramente en inglés.

Sin embargo, estas pintadas no parecen frenar a las inmobiliarias, que siguen expandiéndose y abriendo oficinas en el centro de los pueblos de la sierra.

Una nueva inmobiliaria abre en el centro de Bunyola. / P.M

Este nuevo negocio se promociona en su página web asegurando que «desde 2021 acompañamos a propietarios, compradores e inversores en sus operaciones, combinando conocimiento del mercado, atención personal y una gestión profesional durante todo el proceso». La inmobiliaria cuenta con página web y, en Bunyola, actualmente solo anuncia dos viviendas, una de ellas por encima de los dos millones de euros.

El local elegido por la inmobiliaria para establecerse ha vivido un auténtico desfile de negocios. En los últimos cuatro años han pasado por allí cuatro actividades diferentes: desde una peluquería hasta un centro holístico y de osteopatía, pasando por una panadería y, ahora, la inmobiliaria.

Antaño, en el mismo enclave también hubo una carnicería, una administración de loterías del Estado, una herboristería e incluso otra inmobiliaria. Cabe recordar que en el centro de Bunyola, especialmente en la plaza y sus alrededores, los alquileres de los locales están, en algunos casos, por las nubes, con precios que superan los 3.000 euros al mes.

La instalación de esta nueva oficina ha igualado el número de panaderías e inmobiliarias en el centro de Bunyola: empate a dos. Sin embargo, el municipio todavía está lejos de la locura inmobiliaria de localidades como Alaró o Santa Maria, y también de algunos de los municipios más consolidados de la Serra, como Valldemossa, Deià, Sóller o Banyalbufar.