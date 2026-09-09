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Los consumidores se quedan rezagados

Finca Son Carbo, productora de lecha para AGAMA

Finca Son Carbo, productora de lecha para AGAMA / MANU MIELNIEZUK

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Llorenç Riera

Llorenç Riera

Algunas veces, pocas, sobre todo si se trata de cuestiones agrícolas o ganaderas, el horizonte se despeja antes de lo previsto. Aún así, cuesta alcanzarlo. Este parece ser, ahora mismo, el caso de la producción lechera de Mallorca.

El cierre de AGAMA, por parte de un Grupo Damm que renegó de sus propias promesas, parecía precipitar el fin de las escasas vaquerías que quedan en la isla. En buena hora, el pronóstico no se ha cumplido. La alternativa viable se ha canalizado de la mano de una firma conocida que da signos de adaptarse a los tiempos sin renegar de la identidad que le permitió despuntar en Es Llombards en 1948. Quesos Grimalt asume ya hoy la producción de siete de las nueve explotaciones existentes en Mallorca. Es el 90%. La incorporación de IGD Asesores y la SAT Son Carbó, reuniendo el 51% del accionariado, se desvela como vital para el nuevo impulso experimentado. Sin embargo, esta especie de cadena de regeneración implantada topa con un handicap importante que deberá subsanarse y para ello no se bastan las partes empresarial y productiva juntas.

Fallan los consumidores y ahí, con toda probabilidad, los hoteleros y un Govern obligado a velar por consumos mínimos legales de producto local en el sector turístico, tienen mucho que decir. El director de Quesos Grimat, Pedro Monroig, asegura que la empresa dispone de capacidad suficiente para transformar en queso los 5,2 millones de litros de leche anual que producen las siete vaquerías que trabajan con ellos. El problema es que no hay demanda suficiente para darles salida, causa por la cual el sobrante se remite a Valencia. También es el destino de la producción de las dos explotaciones que no entregan su leche a la quesera de Es Llombards.

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Para seguir salvando la leche de Mallorca en casa quedan dos retos importantes que Quesos Grimalt asume como propios. Uno, mejorar y ampliar las instalaciones de que dispone la firma en la actualidad y otro, verdadero motor de la operación, lograr que la gente se decida por el producto láctelo local. Cuantas más complicidades se consigan para ello, mucho mejor.

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