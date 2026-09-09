Calvià, entre las ocho finalistas para ser Capital Europea del Turismo 2027

El municipio de Calvià ha sido seleccionado como uno de los ocho territorios finalistas para optar al título de Capital Europea del Turismo 2027, un reconocimiento impulsado por la Comisión Europea que distingue a destinos que destacan por su modelo turístico innovador y sostenible.

Tras superar una exhaustiva evaluación realizada por expertos independientes, el municipio mallorquín defenderá su candidatura ante el jurado europeo los próximos 18 y 19 de noviembre en Bruselas. Previamente, el Ayuntamiento trabaja para presentar el proyecto durante el mes de octubre en el Parlamento Europeo.

Calvià compite en la categoría de ciudades de entre 25.000 y 100.000 habitantes, en la que se han presentado un total de 40 candidaturas procedentes de 17 países. Junto a la localidad mallorquina, también compite la isla de Eivissa, así como Calais (Francia), Geestland (Alemania), Nova Gorica (Eslovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turquía) y Zadar (Croacia).

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha valorado muy positivamente la inclusión del municipio entre las ciudades finalistas y ha destacado que este reconocimiento “pone en valor la gran reconversión del destino”, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad social, económica y medioambiental. “Solo el hecho de estar entre estas ocho ciudades ya es un gran éxito. Defenderemos nuestra candidatura en Bruselas con el objetivo de lograr el primer puesto”, ha señalado.

Las ciudades candidatas han sido evaluadas en función de sus prácticas en sostenibilidad, accesibilidad, digitalización y promoción del patrimonio cultural y el talento local. En este sentido, el jurado ha destacado diversas iniciativas impulsadas en Calvià, como la protección de los campos de posidonia y la regeneración de playas durante el invierno, actuaciones que contribuyen a crear una barrera natural frente a la erosión costera.

Una imagen de la inauguracion del Passeig Gabriel Escarrer Julià. / Ajuntament

También se ha valorado el papel del Parque Arqueológico Puig de sa Morisca como ejemplo de equilibrio entre la conservación del entorno natural y la protección del patrimonio histórico. Asimismo, se ha tenido en cuenta la estrategia de reducción de la densidad urbana mediante la adquisición y demolición de establecimientos turísticos obsoletos, como el Hotel Teix en Magaluf o el Hostal Colón en Peguera, para su reconversión en zonas verdes y espacios para la movilidad sostenible.

Entre los proyectos más destacados figura la transformación de la zona de Torrenova, donde se prevé la creación de un gran pulmón verde urbano de 18.000 metros cuadrados, en línea con el modelo de regeneración territorial del municipio.

Por último, el proyecto Calvià Destino Turístico Inteligente (DTI) ha sido otro de los elementos clave en la valoración. Esta iniciativa apuesta por el uso de tecnología avanzada, sensores y análisis de datos en tiempo real para mejorar la experiencia del visitante y la calidad de vida de los residentes, basándose en principios de gobernanza, sostenibilidad, innovación y accesibilidad.

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La candidatura de Calvià se enmarca en un contexto europeo en el que se premian modelos turísticos capaces de combinar competitividad con respeto al entorno y bienestar ciudadano, consolidando así una estrategia de futuro para los destinos del continente.