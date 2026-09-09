Obras públicas
Alaró renueva las redes de agua y alcantarillado de la calle Sant Bartomeu con una inversión de 200.800 euros
Las obras mejoran la eficiencia del suministro y eliminan deficiencias históricas en una de las vías del núcleo urbano
El Ayuntamiento de Alaró ha finalizado las obras de renovación de las infraestructuras del ciclo del agua en la calle de Sant Bartomeu, una actuación que ha permitido modernizar tanto la red de abastecimiento de agua potable como el sistema de alcantarillado de esta vía.
El proyecto, con un presupuesto de 200.800 euros, se enmarca en la estrategia municipal de mejora continua de las infraestructuras hidráulicas. Los trabajos han incluido la sustitución de varios tramos de la red de agua potable y la renovación de las acometidas domiciliarias, así como la actualización completa de la red de saneamiento, con la mejora del colector de alcantarillado y de sus pozos.
Además, la intervención ha contemplado la reposición de firmes y pavimentos afectados por las obras, junto con la nivelación integral de la calle para eliminar las barreras arquitectónicas existentes hasta ahora.
Desde el Consistorio explican que esta actuación responde a la necesidad de renovar infraestructuras antiguas que, en algunos puntos del casco urbano, presentaban deficiencias derivadas de su antigüedad y de ejecuciones realizadas en el siglo pasado sin la profundidad adecuada. Estas circunstancias habían incrementado el riesgo de averías, fugas y roturas.
Con la mejora, el Ayuntamiento busca garantizar un servicio de agua potable más eficiente y fiable, reducir incidencias y optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado.
Las obras han sido financiadas parcialmente por el Consell de Mallorca a través de dos líneas: el Pacto del Agua, con fondos procedentes del impuesto de turismo sostenible, y una convocatoria destinada a acciones vinculadas a la Energía Sostenible y el Clima.
El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha subrayado que “muchas veces las mejoras en la calle no son solo las visibles, sino también las que se hacen bajo tierra”, destacando la importancia de aprovechar estas actuaciones para actualizar las redes y evitar problemas futuros.
En la misma línea, el concejal de Contratación, Andreu Homar, ha señalado que la renovación de las redes de agua seguirá siendo una prioridad municipal, al tratarse de infraestructuras clave para garantizar un buen servicio y un uso más eficiente de los recursos hídricos.
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