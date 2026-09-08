¿Quieres participar en las fiestas del Vermar de Binissalem? Así es como debes ir vestido

Septiembre es para los ‘binissalemers ’ el año nuevo particular. Empiezan las esperadas fiestas del Vermar, y con ello, vuelven a salir del armario los vestidos y trajes tradicionales para rendir homenaje a las raíces vitivinícolas del municipio, que este año celebra su 60 aniversario.

Con los años, la fiesta ha aumentado su participación y gente de todos los rincones visita este pueblo del raiguer durante las fechas. Esta afluencia masiva también ha provocado que, en ocasiones, se degrade el traje tradicional. Por este motivo, el Ayuntamiento de Binissalem y el Tall de Vermadors han creado una guía en sus redes sociales para que vecinos y visitantes conozcan las raíces históricas de la indumentaria tradicional y vistan con rigor durante las fiestas.

Vestido de payés y payesa

Se trata del traje tradicional de la isla y es el resultado de una evolución en la forma de vestir de los mallorquines marcada por la clase social, el poder adquisitivo y la profesión de quien la portaba.

Traje masculino

El traje masculino con el que puedes participar en las fiestas del Vermar consiste, principalmente, en Baldragues o calzones de trabajo (‘bufes o a l’ampla’), combinados con camisa, chaleco, faja, pañuelo anudado al cuello, medias y zapatos de payés.

Traje femenino

Para las payesas es primordial la falda, o bien de señora o de trabajo, y la faldilla de debajo o enagua interior. También lo es el gipó, que puede vestirse con 'mànigues' y 'maneguins'. El conjunto debe complementarse con un delantal y un rebossillo o un pañuelo atado a la cabeza, unas medias lisas o caladas y zapatos de esparto o atados.

Estos elementos y pautas varian según la función de cada atuendo ya que, cada una de las prendas refleja las costumbres de la época: la ropa de trabajo agrícola, la vestimenta de la casa y el traje de gala o «mudar».

El momento más esperado para vestir la indumentaria regional es la tarde del último sábado de septiembre con el desfile de carrozas. Sin embargo, el traje de payés también se viste al día siguiente, día de Sa Vermada, cuando tienen lugar los actos más tradicionales: el pasacalle con los Vermadors y Vermadores, la misa solemne en la parroquia de Santa Maria de Robines, la ofrenda del most novell acompañada por los gigantes Jaume y Aina, los 'xeremiers' y Es Tall de Vermadors, además de la Fira del Vi, abierta hasta las 20:30 horas.

Traje de ‘trepitjador’

Menos extendido fuera del municipio pero cargado de simbolismo, el atuendo de 'trepitjador' —o 'cassot'— es el traje con el que históricamente se pisaba la uva durante la vendimia. En su origen estaba confeccionado con tela de saco. Consistía en una camisa basta y resistente que los campesinos usaban sobre la ropa en invierno y directamente sobre la piel en verano.

Este año se cumplen 25 años del nacimiento de la 'Festa dels Trepitjadors', una cita que tiene lugar siempre el penúltimo sábado de septiembre —este año, el día 19—. Tras escuchar el pregón en el Ayuntamiento y batallar en la tradicional guerra de uva, los 'binissalemers' se reúnen en la plaza del pueblo para disfrutar de los emblemáticos fideos del Vermar.

Para acceder a la comida, la organización dels Joves des Trui exige el cumplimiento obligatorio del código de vestimenta tradicional. Quienes no lleven la indumentaria adecuada corren el riesgo de quedarse sin su plato. Desde el colectivo recuerdan cada año que quedan descartadas camisolas, camisas blancas o vestidos largos improvisados que pretendan imitar el traje típico de ‘trepitjador’.