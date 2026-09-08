¿Dónde va la leche de Mallorca? El reto de Quesos Grimalt para mantener viva la producción local

El sector lácteo mallorquín vive un 2026 de cambios y nuevos retos. El cierre de AGAMA por parte del Grupo Damm en marzo supuso un golpe muy duro para el sector, un sector que ve la luz gracias a que Quesos Grimalt ha dado un paso al frente y ha asumido “un papel clave” para garantizar la continuidad de la producción láctea de la isla. Así, ha asumido la gestión de alrededor del 90% de la leche de vaca que se produce en Mallorca. Pese a ello, parte de la leche producida en la isla se envía a Valencia por la falta de demanda local.

Elaboración de quesos en Grimalt. / Quesos Grimalt

En cifras, Quesos Grimalt gestiona unos 5,2 millones de leche anuales procedentes de siete de las nueve explotaciones ganaderas que mantienen la actividad en Mallorca. Así las cosas, la producción de leche de la isla ha encontrado en la empresa mallorquina una nueva vía de continuidad tras el cierre de la histórica planta de AGAMA.

El director de Quesos Grimalt, Pedro Monroig, explica que “la empresa tiene capacidad para transformar en queso toda la leche que gestiona, pero la demanda actual de nuestro producto no nos permite aumentar la producción. Por este motivo, parte de la leche se envía a Valencia”.

De hecho, cabe recordar que desde abril, tras el cierre de la planta de Palma, las explotaciones de Son Carbó de Campos y Son Bernat, que producían leche para AGAMA, encontraron una vía de salida transportando su producción a una empresa lechera valenciana.

“Sin el apoyo de la gente de la isla, no hay futuro para el sector” Pedro Monroig — Director de Quesos Grimalt

Tras la crisis de AGAMA, la explotación SAT Son Carbó, la más grande de Balears, junto a IGD Asesores, una asesoría familiar que ya llevaba años trabajando con la explotación de Campos, adquirieron en mayo el 51% de las acciones de Quesos Grimalt. Con esta operación, Son Carbó asumía el control de la marca e integraba al resto de vaquerías de la isla.

Doble reto

Así las cosas, Pedro Monroig explica que ahora tienen por delante un “doble reto”. Por un lado, mejorar y ampliar sus instalaciones para producir derivados como leche fresca y otros productos. Y, por otro lado, lograr que los mallorquines apuesten por el producto lácteo local. “Sin el apoyo de la gente de la isla, no hay futuro para el sector”, sentencia.

Un operario coloca uno de los quesos elaborados en Grimalt. / Quesos Grimalt

Cabe recordar que Quesos Grimalt es una empresa familiar de Es Llombards (Santanyí) que se dedica a la elaboración de quesos y productos lácteos artesanales desde 1948. Hace unos meses, la empresa se ha reestructurado con la incorporación de los nuevos socios (SAT Son Carbó y IGD Asesores) para emprender una nueva etapa y hacer frente al escenario actual del sector lechero.

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Y es que hace unos años, en Mallorca había más de cien granjas que producían leche, pero ahora apenas quedan nueve explotaciones ganaderas en toda la isla. “Seguimos siendo una empresa familiar y queremos mantener esta esencia. Lo que ha cambiado es que ahora afrontamos un reto mucho mayor”, admite Pedro Monroig. Precisamente, mantener viva la producción de leche en Mallorca es ahora el reto de Quesos Grimalt.