Inca prepara la vuelta a las aulas con mejoras en los centros y un refuerzo de la seguridad vial

Inca lo tiene todo listo para la vuelta a las aulas. El Ayuntamiento y los centros educativos del municipio han trabajado de forma conjunta durante las últimas semanas y los meses de verano con el objetivo de preparar el inicio del nuevo curso escolar y garantizar que el alumnado regrese en las mejores condiciones.

Como es habitual durante el periodo estival, el equipo municipal de servicios ha llevado a cabo diversas actuaciones de mantenimiento y mejora en los centros educativos de la ciudad. Entre las tareas realizadas destacan el repintado de barreras de seguridad, trabajos de fontanería, electricidad y pintura, así como diferentes intervenciones de mantenimiento general.

Además, se han ejecutado labores de desbroce y mejora de los espacios ajardinados, junto con una limpieza intensiva de los entornos de los centros, con el fin de que las instalaciones estén en óptimas condiciones para el inicio de las clases.

Paralelamente, la Policía Local de Inca ha diseñado un plan especial de actuación en las zonas escolares para reforzar la seguridad y mejorar la circulación coincidiendo con el inicio del curso. En este sentido, se están llevando a cabo trabajos de mejora de la señalización, con el repintado de marcas viales y el refuerzo de la señalización en diferentes puntos próximos a los centros educativos.

Puesta a punto del centro Miquel Duran i Saurina de Inca. / Ajuntament

Estas actuaciones tienen como objetivo incrementar la seguridad de conductores, alumnado, familias y peatones, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Asimismo, a partir del 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, la Policía Local desplegará un dispositivo especial de tráfico que se mantendrá durante toda la primera semana del curso escolar. Los agentes reforzarán su presencia en las entradas y salidas de los centros educativos para regular el tráfico, facilitar la movilidad y garantizar la seguridad vial.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que «durante los meses de verano aprovechamos para poner a punto los centros educativos y realizar todas aquellas actuaciones necesarias para que los alumnos puedan comenzar el curso en las mejores condiciones».

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Asimismo, ha añadido que «la vuelta a la escuela implica un importante movimiento de personas y vehículos en la ciudad, por lo que durante los primeros días reforzamos la presencia de la Policía Local en las zonas escolares para garantizar entradas y salidas seguras, especialmente para los más pequeños y sus familias».