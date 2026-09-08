Iniciativas solidarias
Inca se llenará de cometas por la paz y la infancia de Gaza
La iniciativa 'Estels per la llibertat', impulsada por Inca-Mallorca Solidària, invita a la ciudadanía a volar cometas este viernes para reivindicar los derechos de los niños y niñas de la franja
La plaça d'Espanya de Inca acogerá este viernes, 11 de septiembre, a las 19 horas, la iniciativa solidaria 'Estels per la llibertat', una acción impulsada por la entidad Inca-Mallorca Solidària que invita a la ciudadanía a llenar el cielo de cometas en apoyo a la infancia de Gaza.
El acto tiene como objetivo visibilizar la situación que viven los menores en la franja y reivindicar sus derechos fundamentales. Bajo lemas como “jugar es un derecho”, “soñar es un derecho” y “vivir es un derecho”, la convocatoria pretende lanzar un mensaje colectivo de paz, esperanza y solidaridad y en contra del genocidio perpetrado por Israel.
Los organizadores animan a los asistentes a acudir con sus propias cometas o a elaborarlas en el mismo lugar para hacerlas volar de forma simultánea. Cada cometa simbolizará, según explican, una voz que se alza contra la violencia y a favor de un futuro digno para los niños y niñas afectados por el conflicto.
La iniciativa también busca generar un espacio de encuentro ciudadano y concienciación social, recordando que “ningún niño debería crecer entre bombas, miedo y destrucción”. Además, la campaña tiene un componente solidario, ya que está vinculada a la recaudación de fondos para apoyar proyectos educativos en Gaza.
Desde la organización destacan que la acción ya ha despertado el interés de otros municipios, que podrían sumarse a la convocatoria con actos similares. Bajo el lema “Por Gaza. Por la infancia. Por la libertad”, Inca se prepara así para convertir su plaza principal en un símbolo de apoyo y compromiso colectivo.
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