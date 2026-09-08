El Ayuntamiento de Esporles finaliza la mejora integral del CEIP Gabriel Comas i Ribas

El Ayuntamiento de Esporles ha finalizado las obras de reparación y mejora del CEIP Gabriel Comas i Ribas, una intervención que ha permitido actuar en diferentes espacios del centro educativo con el objetivo de garantizar su buen estado de conservación, mejorar su funcionalidad y ofrecer a la comunidad educativa unas instalaciones más confortables.

Los trabajos, ejecutados en el primer piso del edificio, han consistido en la reparación de las paredes deterioradas de la escalera y del pasillo, así como en una actuación de obra en la pica de una de las aulas. En concreto, se ha llevado a cabo el repicado de las zonas afectadas, el nivelado de los paramentos, el enlucido con mortero y la posterior pintura de todas las superficies. Esta intervención ha contado con un presupuesto de 24.345,20 euros, IVA incluido.

Paralelamente, la brigada municipal ha desarrollado tareas de mantenimiento y renovación en la planta baja del centro, con trabajos de pintura y mejora en distintos espacios. Entre las dependencias renovadas se encuentran el aula de música, el aula de inglés, la ludoteca, la sala de profesores, la secretaría, el aula 21 y la nueva biblioteca, además del pasillo y la entrada principal.

Imagen de una de las dependencias escolares que han sido mejoradas. / Ajuntament

Asimismo, se ha instalado pavimento vinílico en la ludoteca, la sala de profesores y la secretaría, mejorando así la durabilidad y el confort de estas estancias. En el caso de la nueva biblioteca, también se han montado todas las estanterías, completando la adecuación de este espacio para su uso por parte del alumnado y el personal docente.

Las actuaciones se han llevado a cabo durante el periodo no lectivo con el fin de minimizar molestias y garantizar el normal desarrollo del curso escolar.

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Con esta intervención, el Ayuntamiento de Esporles reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de los equipamientos educativos del municipio, dando respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, el equipo directivo y docente, así como de la asociación de familias. Estas actuaciones se enmarcan en la voluntad municipal de conservar en óptimas condiciones los edificios públicos y asegurar que los centros educativos dispongan de espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.