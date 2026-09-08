Ayudas al gasóleo agrícola en Baleares: consulte plazos, requisitos y cómo solicitarlas

El Govern ha puesto en marcha una línea de ayudas de 750.000 euros para compensar a los agricultores de las islas por el encarecimiento del gasóleo, con una subvención de 0,10 euros por cada litro de combustible agrícola adquirido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de este año.

La convocatoria, gestionada por el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) y financiada íntegramente con fondos autonómicos, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El ejecutivo atribuye el incremento extraordinario del precio de los combustibles a la escalada del conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias sobre los mercados energéticos.

Costes

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha explicado que estas ayudas pretenden actuar sobre "uno de los costes que más han aumentado para los agricultores" y contribuir a proteger la renta

Podrán beneficiarse las personas físicas o jurídicas y agrupaciones titulares de explotaciones inscritas en el Registro autonómico de explotaciones agrícolas que cumplan los requisitos establecidos.

Entre las condiciones específicas, las explotaciones deberán tener carácter prioritario o haber sido beneficiarias en las convocatorias de 2025 o 2026 de pagos compensatorios para zonas de montaña o con limitaciones específicas.

Para acreditar el consumo de combustible, los solicitantes deberán aportar las correspondientes facturas, en las que tendrán que figurar el tipo de carburante y el número de litros suministrados.

El plazo de solicitud comienza este miércoles y permanecerá abierto hasta el próximo 2 de octubre, y la tramitación deberá realizarse íntegramente de manera telemática.

Las solicitudes podrán resolverse individualmente por orden de entrada siempre que cuenten con toda la documentación y, si los 750.000 euros disponibles se agotan antes del cierre del plazo, se suspenderá la concesión de nuevas ayudas.

Esta línea es compatible con la ayuda extraordinaria del Estado destinada también a compensar el encarecimiento del gasóleo agrícola y con otras subvenciones para la misma finalidad, aunque el importe acumulado no podrá superar el 70 % de los costes extraordinarios derivados de la crisis en Oriente Medio.

La efectividad de las ayudas queda condicionada, no obstante, a que la Comisión Europea declare el régimen compatible con el mercado interior, después de que Fogaiba haya notificado la convocatoria a Bruselas para su evaluación.

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