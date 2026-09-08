Amarres asequibles para ‘llaüts’ y botes de madera

La Associació de Barques Tradicionals de Portocolom reclama que la reordenación del puerto garantice amarres seguros, permanentes y a precios asequibles para las embarcaciones tradicionales de madera. La entidad advierte de que las primeras autorizaciones concedidas en las zonas restauradas de Sa Bassa Nova 1 y es Babo establecen unas condiciones económicas y de uso que pueden comprometer la conservación de este patrimonio marítimo.

En Sa Bassa Nova 1, las nuevas autorizaciones temporales incluyen la ocupación de una caseta-varadero y el espacio de amarre colindante por un canon de 2.862,31 euros anuales, IVA incluido. Pese a este importe, la embarcación solo puede ocupar la lámina de agua durante cuatro meses, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Durante los otros ocho meses, los propietarios deben buscar otro amarre o mantener la barca en seco.

Si se relaciona el canon anual con el tiempo durante el que se permite ocupar el amarre, el importe supera los 715 euros por cada mes de estancia autorizada en el agua, aunque el precio incluya también el uso de la caseta. En es Babo, una zona más interior del puerto, se aplica la misma tarifa y el amarre queda limitado a seis meses. En ambos casos, los espacios no se reconocen como amarres de base, sino como espacios de ocupación estacional vinculados a las casetas.

La asociación considera que estas condiciones suponen un cambio radical respecto al modelo anterior, que permitía mantener las embarcaciones en el mar durante todo el año con unas condiciones económicas de carácter social. Además, muchas personas afectadas todavía no saben si podrán mantener su embarcación en el amarre habitual ni si el pantalán habilitado en el Mollet d’en Pereió continuará funcionando en las mismas condiciones y con prioridad para las barcas tradicionales.

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«No pedimos ningún privilegio. Pedimos unas condiciones que permitan conservar unas barcas que forman parte del patrimonio colectivo de Mallorca. Restaurar las casetas y, al mismo tiempo, obligar a las embarcaciones de madera a salir del mar durante seis u ocho meses es una contradicción que puede poner en peligro su supervivencia», señala la Junta Coordinadora de la Asociación de Barcas Tradicionales de Portocolom.