UGT denuncia el bloqueo de las negociaciones para mejorar las condiciones del personal de oficios en Calvià

El sindicato UGT ha denunciado públicamente la falta de avances en las negociaciones con el Ayuntamiento de Calvià para mejorar las condiciones laborales del personal de oficios, especializado en mantenimiento de edificios, instalaciones y vías públicas, entre otras funciones manuales. El sindicato considera que la ausencia de respuesta por parte de la Administración está retrasando la adopción de medidas que califica de prioritarias para garantizar la salud, la conciliación y la igualdad de derechos de este colectivo.

Según explica la organización sindical, el pasado 1 de abril trasladó al alcalde el malestar existente entre la plantilla. Sin embargo, asegura que desde entonces no se han producido avances en cuestiones que considera urgentes.

Entre las principales reivindicaciones figura la modificación del horario durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de adaptar la jornada laboral a las altas temperaturas, en línea con las medidas de prevención de riesgos laborales. UGT sostiene que esta medida aportaría mayor seguridad y facilitaría la organización del trabajo sin depender exclusivamente de la activación de alertas meteorológicas.

Asimismo, el sindicato reclama que el personal de oficios disponga de correo electrónico corporativo, al entender que se trata de una herramienta esencial para mantener una comunicación directa con la Administración, recibir información oficial y relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento en igualdad de condiciones que el resto del personal municipal.

UGT también detalla que el pasado 19 de junio registró una solicitud formal de reunión con el área de Recursos Humanos y los responsables de Movilidad, Mantenimiento e ICE. Posteriormente, afirma haber reiterado esta petición mediante correos electrónicos enviados los días 30 de junio y 15 de julio, además de plantearla durante la Mesa Negociadora celebrada el 9 de julio, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

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Ante este escenario, el sindicato insta al Ayuntamiento de Calvià a retomar el diálogo de forma inmediata y a abrir un proceso de negociación que permita dar respuesta a las demandas del personal de oficios en materia de salud laboral, conciliación, igualdad y organización del trabajo. UGT asegura mantener su disposición a alcanzar acuerdos mediante el diálogo y confía en que el consistorio impulse soluciones que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios municipales.