Sóller retirará terrazas, puestos de venta y mercadillos por la manifestación contra la masificación turística

La Delegación de Gobierno en Baleares ordenará la retirada de todas las terrazas, tenderetes, puestos de venta y elementos del mobiliario urbano de cara a la mañana del próximo sábado, por donde discurrirá la manifestación contra la saturación turística convocada por las plataformas Menys Turisme, Més Vida y Moviment Jove Sóller.

Patrullas de la Guardia Civil para preparar el dispositivo de seguridad. / Joan Mora

La protesta recorrerá diversas calles del centro de la ciudad y finalizará en la plaza de la Constitución. Representantes de la Delegación del Gobierno, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Ayuntamiento celebraron este miércoles una reunión de la Junta Local de Seguridad en la cual se han definido las principales medidas que integrarán el dispositivo previsto para garantizar el desarrollo de la movilización y de la seguridad pública.

Según fuentes próximas consultadas, las autoridades han acordado que, con motivo de la manifestación, deberán retirarse todos los puestos de venta y cualquier elemento exterior removible de los establecimientos situados en la calle de sa Lluna. En la plaza de la Constitución también se ha ordenado el desmontaje de todas las terrazas, de manera que el sábado por la mañana no podrá haber mesas, sillas, toldos ni ningún otro elemento instalado en la vía pública. Asimismo, también se ha previsto suspender, de manera excepcional, la instalación tanto del mercadillo de artesanía, que habitualmente ocupa la alameda de la plaza, como del mercadillo semanal.

En cuanto al resto del recorrido de la manifestación, se prohibirá el estacionamiento de vehículos en la calle de Santa Teresa y en el entorno de la plaza de los Estiradors, punto desde donde partirá la protesta.

Las autoridades de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil consideran necesaria la retirada de todos estos elementos para garantizar la seguridad pública durante una movilización que cuenta con el apoyo de una sesentena de entidades, han explicado las fuentes consultadas.

El acuerdo será notificado mediante un oficio a las entidades organizadoras de la protesta. Paralelamente, personal de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil inspeccionaron el recorrido que seguirá la manifestación, prevista para el sábado a partir de las 10 horas.

Taller de pancartas

Por otro lado, Moviment Jove Sóller ha organizado para este viernes un taller para la confección de pancartas que se utilizarán en la protesta del día siguiente. La convocatoria prevé que este taller se lleve a cabo en el teatro Victòria del municipio.