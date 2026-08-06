Porreres pide al Govern retirar su Zona Oficial de Observación del eclipse: "La visibilidad será mínima"

El Ayuntamiento de Porreres ha pedido de una forma reiterada al Govern que retire la Zona Oficial de Observación (ZOO) del eclipse designada en el municipio, Ronda de Porreres, una de las nueve habilitadas en Mallorca. El consistorio sostiene que desde el punto señalado la visibilidad será "mínima", que ya trasladó esa circunstancia a la Dirección General de Emergencias y que, pese a ello, el emplazamiento continúa figurando en el listado oficial.

Sin visibilidad para el 12 de agosto

La alcaldesa, Maria Agnès Sampol (PP), explica que la Policía Local y Protección Civil realizaron una comprobación en la fecha y hora facilitadas para simular las condiciones del eclipse. "Nos sorprendió que lo incluyeran como ZOO. Hay edificios delante que impedirán la visibilidad", afirma.

El nombre de la ubicación no existe

Sampol añade que el lugar recogido por el Govern tampoco está correctamente identificado. "La Ronda de Porreres no existe", asegura. Según explica, el Ayuntamiento comunicó ese error y también que el punto no reunía las condiciones para convertirse en una zona oficial de observación. "Nos preocupa que venga mucha gente convencida de que verá bien el eclipse y descubra que no es así. Al final, ¿quién se come la patata caliente?", plantea.

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Coincide con las fiestas patronales del pueblo

La concejala de Movilidad, Xisca Mora (PI), explica que, cuando la FELIB pidió a los ayuntamientos proponer emplazamientos para observar el eclipse, Porreres comunicó que no disponía de ningún espacio con capacidad suficiente y buena visibilidad.

A esa circunstancia se suma otro problema. El eclipse coincidirá con las fiestas patronales, que se celebran del 9 al 17 de agosto. El día 12 está prevista una cena solidaria y se prevé que vayan centenares de personas y el centro permanecerá cerrado al tráfico. "No tenemos un buen lugar donde ubicar a las personas ni aparcamiento suficiente,", advierte Mora.

Un edificio tapa la visibilidad

Desde la Policía Local del municipio comparten esa preocupación. "Se está recomendando un punto que no tiene visibilidad. Revisamos varios lugares y no encontramos ninguno desde el que pudiera verse correctamente el eclipse y acoger a muchas personas. No creemos que sea el lugar adecuado para un evento de estas características", señalan.

Añaden también que la ubicación publicada por el Govern corresponde a la Ronda de Porrera, donde "hay un edificio de tres plantas delante que tapa completamente la puesta de sol", y asegura que trasladó estas observaciones sin obtener respuesta.