Un nuevo acto vandálico cubre de pintadas un antiguo ‘porxo’ en la carretera de Deià

Un antiguo porche situado en la carretera de Deià, a la altura del coll de Can Bleda, ha vuelto a ser objeto de un acto vandálico después de que su fachada apareciera completamente cubierta de pintadas de grandes dimensiones. La acción ha afectado a la totalidad del muro de piedra de la construcción, alterando de forma evidente su imagen en uno de los accesos al valle de Sóller.

No es la primera vez que este pequeño edificio sufre este tipo de actos incívicos. En ocasiones anteriores ya había sido víctima de pintadas, aunque estas se limitaban a algunas zonas concretas de la fachada. En esta ocasión, sin embargo, los daños son mucho más extensos y todo el muro ha quedado prácticamente oculto bajo capas de pintura de diferentes colores.

La degradación de este elemento tradicional del paisaje ha vuelto a generar malestar entre vecinos y usuarios habituales de la carretera, que lamentan la reiteración de este tipo de comportamientos contra el patrimonio construido. Los ‘porxos’ de olivar y pequeñas edificaciones de piedra forman parte del paisaje característico de la Serra de Tramuntanay constituyen un testimonio de la arquitectura popular vinculada a la actividad agrícola y a la red histórica de caminos y fincas de la Serra.

El acto vandálico adquiere una especial gravedad por haberse producido en un entorno protegido. La caseta se encuentra dentro de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de paisaje cultural, una distinción que reconoce sus excepcionales valores naturales, históricos y etnológicos.

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La presencia de pintadas sobre este tipo de construcciones no solo provoca un importante impacto visual, sino que además obliga, en muchos casos, a llevar a cabo trabajos de limpieza especializados para tratar de recuperar el aspecto original de los muros de piedra, una actuación que suele resultar compleja y costosa sin dañar los materiales originales. Mientras tanto, el porche presenta una imagen completamente desfigurada en uno de los tramos más transitados de la carretera entre Sóller y Deià.