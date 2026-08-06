Denuncian ante la Fiscalía el riesgo de incendio en Raixa por la falta de mantenimiento

Un vecino de Bunyola ha presentado, en calidad de bombero conductor, un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears en el que solicita la revisión de las actuaciones relacionadas con el cambio de usos en el valle de Raixa, al considerar que el estado actual de una pista forestal que transcurre entre cultivos incrementa el riesgo de incendios forestales y compromete la respuesta ante posibles emergencias, en un contexto de calor extremo en el que cualquier pequeña imprudencia involuntaria podría provocar un desastre de consencuencias imprevisibles.

El denunciante, buen conocedor de la finca pública y de los senderos que la atraviesan, recuerda que ya había trasladado esta situación a la Fiscalía en agosto del pasado año 2022 y sostiene que la pista, actualmente cerrada de forma parcial, formaba parte de la estructura agraria tradicional del valle. Según expone, además de permitir el tránsito de vehículos y excursionistas, este corredor desempeñaba una importante función como franja de discontinuidad del combustible vegetal, “plenamente coherente con los principios preventivos recogidos en la legislación de montes y en la normativa de prevención de incendios forestales”. A su entender, esta pista tradicional contribuía, antes de su cambio de uso, a limitar la propagación de los incendios forestales.

En el escrito señala que el “verdadero valor” de esta vía no era facilitar el acceso de los equipos de extinción, ya que existen otros caminos en los laterales del valle, sino servir como vía de escape en caso de emergencia, “ya se trate de un incendio incipiente, un rescate, una evacuación o cualquier otra actuación urgente”. Sobre todo, tenía la función de reducir la continuidad de la vegetación combustible para dificultar el avance del fuego.

Otra imagen del valle de Raixa, en Bunyola. / DM

Sin embargo, denuncia que la pista presenta actualmente una abundante vegetación herbácea, de aproximadamente dos palmos de altura, lo que, a su juicio, provoca el efecto contrario al deseado al favorecer la continuidad del combustible fino y aumentar la velocidad de propagación de un posible incendio, especialmente en condiciones de viento. Esta circunstancia “puede favorecer una aceleración significativa del frente de llamas, desvirtuando la función preventiva que históricamente ha desempeñado este corredor entre cultivos”, apunta la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

El escrito también advierte de la falta de mantenimiento de esta infraestructura viaria, situada entre muros de piedra seca y en contacto con masa forestal, y sostiene que esta situación puede comprometer tanto la prevención de incendios como la capacidad de respuesta ante rescates, evacuaciones u otras actuaciones urgentes.

Por todo ello, el denunciante solicita a la Fiscalía que reabra la revisión del caso y valore la adopción de las medidas necesarias para recuperar la funcionalidad preventiva de la pista, garantizando una adecuada gestión del riesgo de incendios y la conservación del paisaje agrario del valle de Raixa en beneficio del interés general.

La polémica en torno a la gestión de la finca de Raixa se ha intensificado en los últimos meses tras la eliminación de la citada pista consolidada entre cultivos que atravesaba la finca pública. Según sostienen los denunciantes, este camino permitió durante más de dos décadas realizar una ruta circular muy frecuentada por senderistas, corredores y ciclistas, por lo que su desaparición ha supuesto la pérdida de una de las conexiones tradicionales del valle.

La pista forestal que cruza el valle de Raixa está abierta parcialmente. / DM

Los actuales gestores de la finca justificaron la eliminación de la pista por su integración en la superficie agrícola destinada a cultivos experimentales. No obstante, la decisión ha generado un notable malestar entre los usuarios habituales del entorno. De hecho, hace meses aparecieron pintadas en un invernadero de la finca dirigidas contra la gestión de Vox, formación que dirige la Conselleria de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, departamento del que depende Raixa.

En este contexto, el nuevo escrito remitido a la Fiscalía sostiene que la desaparición de este corredor, unida a la falta de mantenimiento de la vegetación, ha agravado el riesgo de propagación de incendios y solicita que se revisen las actuaciones para recuperar la funcionalidad preventiva de la pista.