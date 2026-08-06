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La alerta de la pista de Raixa

Una imagen del valle de Raixa, en Bunyola.

Una imagen del valle de Raixa, en Bunyola. / DM

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Llorenç Riera

Llorenç Riera

La comparación es inevitable. Cada vez que uno ve las imágenes de los megaincendios que en los dos últimos años han castigado a la península, tiende a pensar que Mallorca está en buena racha y sus masas forestales no sucumben devastadas por el fuego de última generación.

Algo de fortuna, restricciones de acceso en días de alerta amarilla, concienciación y tareas de mantenimiento, insuficientes, eso sí, pueden haber contribuido a la calma entre altas temperaturas preocupantes. Pero también es cierto, por otro lado, que el incremento de las tierras de cultivo abandonadas a la maleza y por tanto con mayor riesgo de incendio, es muy alto. No hay margen de confianza para bajar la guardia.

El estado de la pista forestal de Raixa, que ahora se vuelve a plantear ante la Fiscalía de Medio Ambiente, puede ser un buen exponente del panorama vegetal que afecta a Mallorca vinculado a incendios forestales. Hay en la isla incontables senderos, caminos y pistas ganados por las plantas y que por tanto quedan consolidados como enlaces de las llamas accidentales en detrimento de su primitiva función complementaria de cortafuegos. Lo que pasa en Raixa, sin embargo, es particularmente importante porque se trata de una finca pública de alto valor emblemático y patrimonial, no solo como plató cinematográfico. Ya hace tiempo que se cuestiona el cierre de la pista forestal de uso consolidado para transformarla en tierra agrícola de cultivos experimentales, lo cual también la inutiliza como vía de escape ante incendios. Este asunto de Raixa es una situación particular que reclama solución y mayor atención a la valoración de los expertos, pero también una llamada de atención general.

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Dicho de otro modo, una invitación contundente a revisar la ubicación exacta de los riesgos reales más acentuados de incendio y su conexión práctica con los protocolos de prevención y extinción a seguir. Es así porque el comportamiento del clima y el estado general que presenta fora vila revalorizan lo uno y lo otro como combustible innecesario.

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