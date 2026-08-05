Vecinos de Port d’Andratx exigen reabrir el acceso al mar del Camí de Sant Carles

Un grupo de vecinos del Port d’Andratx se ha concentrado este miércoles para reclamar la recuperación del acceso al mar situado entre los números 22 y 24 del Camí de Sant Carles. La protesta se ha planteado como una movilización silenciosa y pacífica. Los participantes sostienen que este paso fue utilizado durante décadas para acceder tanto al mar como a las calas próximas y denuncian que actualmente permanece cerrado. Bajo el lema «Defendamos los caminos públicos de Port d’Andratx», la convocatoria ha reivindicado que los accesos al litoral deben permanecer protegidos y defiende su valor como parte del patrimonio común del municipio.

Barrera en el camino. / Juan Luis Iglesias

El cierre del acceso al mar situado entre los números 22 y 24 del Camí de Sant Carles lleva tiempo generando malestar entre los vecinos, que aseguran haber utilizado este paso durante décadas. La controversia llegó al pleno municipal en septiembre de 2024, cuando se debatió una moción para estudiar su recuperación. Durante la sesión se habló de la existencia de una barrera, cámaras y carteles de propiedad privada, pero el Ayuntamiento sostuvo que el camino no era público. La propuesta fue rechazada, aunque esa votación no resolvió jurídicamente la titularidad del acceso.

El conflicto ha cobrado nueva relevancia después de que en el Inventario Municipal de Bienes apareciera registrado un «acceso al mar» en el Camí de Sant Carles. Por ahora, falta comprobar mediante los planos y la ficha completa del bien si se trata exactamente del paso cerrado entre los números 22 y 24.

Imagen de cuando se podía acceder a la cala. / DM

Investigación

Los vecinos piden al Ayuntamiento que investigue el caso, identifique con claridad el acceso inventariado y haga públicos los planos, antecedentes y posibles licencias relacionadas con la puerta, la barrera, las cámaras o las obras realizadas en la zona. También reclaman que se consulte a Demarcación de Costas y que, si se confirma que el camino es público, se proceda a su reapertura. Su principal demanda es obtener una respuesta clara y documentada sobre la titularidad del paso y recuperar un acceso al mar que consideran tradicional y parte del patrimonio común de Port d’Andratx.