Sóller se prepara para el 8A: buses y coches compartidos para acudir a la protesta contra la masificación turística

La plataforma Menys Turisme, Més Vida y el Moviment Jove Sóller han organizado un servicio de transporte para facilitar la llegada de participantes a Sóller con motivo de la manifestación del 8A contra la masificación turística. A través de las redes sociales, ambas entidades animan «a todo el mundo a venir a Sóller este sábado; la única manera de tener representación y ser escuchadas es que cada una de nosotras esté presente».

Para garantizar que quienes viven fuera de Sóller puedan desplazarse hasta la vall, los organizadores han habilitado dos sistemas de transporte alternativos. Por un lado, un servicio de autobús, cuyos billetes se pueden adquirir a través de las redes sociales; por otro, el transporte en vehículo compartido. De hecho, señalan que «si venís en coche, compartid vehículo con familiares, amigos u otras personas que también vengan a la manifestación», porque «cada coche menos es un pueblo más respirable». La convocatoria incluye un mapa con los distintos aparcamientos disponibles para quienes opten por llegar en vehículo particular. Los promotores también animan a utilizar el transporte público.

Llegar con tiempo

Los organizadores de la protesta instan a los participantes a «llegar con tiempo y llenar las terrazas», aunque por ahora no está claro si finalmente podrán instalarse. Esta semana se celebrará una reunión técnica con participación de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno para concretar el dispositivo de seguridad que se desplegará en el centro de Sóller el próximo sábado, y en la que también se decidirá si se mantienen las terrazas de los establecimientos de la plaza de la Constitución o, por el contrario, se ordena desmontarlas.

En este sentido, fuentes de estos establecimientos contemplan la posibilidad de cerrar este sábado por la mañana durante la manifestación si finalmente no pueden instalar sus terrazas en la plaza.