Solidaridad
Impulsan en Inca una campaña de ayuda a las familias afectadas por el terremoto de Venezuela
La concejala de Inca y portavoz de la ONG Inca Mallorca Solidària, Antonia Triguero, viajará al país para colaborar sobre el terreno con un comedor que alimenta cada día a entre 200 y 300 personas
La ONG Inca Mallorca Solidària ha puesto en marcha una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por el terremoto que ha golpeado a varias comunidades de Venezuela. La iniciativa tiene como objetivo financiar la compra de alimentos de primera necesidad que serán distribuidos directamente entre las familias más vulnerables.
La portavoz de la entidad y concejala del Ayuntamiento de Inca, Antonia Triguero, viajará el próximo martes a Venezuela para colaborar sobre el terreno con una familia y un grupo de voluntarios que, cada día, preparan comida para entre 200 y 300 personas en situación de extrema necesidad.
Según ha explicado Triguero, el importe íntegro de la recaudación se destinará a la adquisición de alimentos para garantizar la continuidad de este comedor solidario. "Todo lo que consigamos recaudar irá destinado íntegramente a la compra de alimentos, para que puedan seguir ofreciendo un plato de comida a quienes más lo necesitan", ha señalado.
La responsable de la ONG ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore, independientemente de la cantidad aportada. "Si podéis colaborar, por pequeña que sea la aportación, os lo agradeceré de corazón", ha afirmado, animando a realizar donaciones a través del Bizum habilitado para la campaña o mediante las cuentas bancarias indicadas por la organización.
Durante su estancia en Venezuela, Triguero tiene previsto compartir a través de las redes sociales de Inca Mallorca Solidària la realidad que viven las comunidades afectadas y mostrar cómo las aportaciones de los donantes se transforman en ayuda directa para quienes más lo necesitan.
La campaña, bajo el lema "Emergencia Venezuela. Juntos podemos hacer la diferencia", también contempla la recogida de fondos para adquirir agua, medicamentos, ropa y material de emergencia, aunque la prioridad inmediata será garantizar la alimentación de cientos de personas que dependen diariamente de la labor de los voluntarios.
Las donaciones pueden realizarse mediante Bizum, en el apartado Donaciones, con el código 12707, o mediante las cuentas bancarias facilitadas por Inca Mallorca Solidària y la asociación Punts amb Vida. La ONG recuerda que "cada aportación, por pequeña que sea, salva vidas" y hace un llamamiento a la solidaridad de la sociedad mallorquina para responder a esta emergencia humanitaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jóvenes ‘invaden’ una cala de Illetes para denunciar la privatización por parte de un hotel
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación
- Mónica, la argentina de 75 años que lleva días viviendo en una plaza de Alcúdia, encuentra un alojamiento provisional a la espera de regresar a su país
- Los quintos de Llucmajor llenan el Ayuntamiento de basura
- Delegación del Gobierno autoriza la manifestación contra la turistificación de Sóller del 8 de agosto
- Much, s’Estrucada y s’Embala’t: fechas, horarios y programa de las neofiestas de Sineu, Llucmajor y Sencelles
- Una madre denuncia el trato recibido por su hija con autismo en la escuela de verano de Llubí y el Ayuntamiento desmiente las acusaciones