Impulsan en Inca una campaña de ayuda a las familias afectadas por el terremoto de Venezuela

La ONG Inca Mallorca Solidària ha puesto en marcha una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por el terremoto que ha golpeado a varias comunidades de Venezuela. La iniciativa tiene como objetivo financiar la compra de alimentos de primera necesidad que serán distribuidos directamente entre las familias más vulnerables.

La portavoz de la entidad y concejala del Ayuntamiento de Inca, Antonia Triguero, viajará el próximo martes a Venezuela para colaborar sobre el terreno con una familia y un grupo de voluntarios que, cada día, preparan comida para entre 200 y 300 personas en situación de extrema necesidad.

Según ha explicado Triguero, el importe íntegro de la recaudación se destinará a la adquisición de alimentos para garantizar la continuidad de este comedor solidario. "Todo lo que consigamos recaudar irá destinado íntegramente a la compra de alimentos, para que puedan seguir ofreciendo un plato de comida a quienes más lo necesitan", ha señalado.

La responsable de la ONG ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore, independientemente de la cantidad aportada. "Si podéis colaborar, por pequeña que sea la aportación, os lo agradeceré de corazón", ha afirmado, animando a realizar donaciones a través del Bizum habilitado para la campaña o mediante las cuentas bancarias indicadas por la organización.

Cartel promocional de la iniciativa solidaria. / ONG Inca Mallorca Solidària

Durante su estancia en Venezuela, Triguero tiene previsto compartir a través de las redes sociales de Inca Mallorca Solidària la realidad que viven las comunidades afectadas y mostrar cómo las aportaciones de los donantes se transforman en ayuda directa para quienes más lo necesitan.

La campaña, bajo el lema "Emergencia Venezuela. Juntos podemos hacer la diferencia", también contempla la recogida de fondos para adquirir agua, medicamentos, ropa y material de emergencia, aunque la prioridad inmediata será garantizar la alimentación de cientos de personas que dependen diariamente de la labor de los voluntarios.

Noticias relacionadas

Las donaciones pueden realizarse mediante Bizum, en el apartado Donaciones, con el código 12707, o mediante las cuentas bancarias facilitadas por Inca Mallorca Solidària y la asociación Punts amb Vida. La ONG recuerda que "cada aportación, por pequeña que sea, salva vidas" y hace un llamamiento a la solidaridad de la sociedad mallorquina para responder a esta emergencia humanitaria.