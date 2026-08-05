Grafitis de 'tourist go home' en el Acoa, el gran velero encallado en Son Servera que continúa abandonado desde enero

Los grafitis de 'Tourist go home', 'SOS residents' y 'Mallorca per qui l'habita' son la nueva imagen de la cubierta del Acoa, el gran velero encallado en la rocas del Port Vell, en Son Servera, el pasado mes de enero.

Han pasado siete meses desde que la borrasca Harry azotó varios puntos de Baleares. En el litoral 'serverí, una embaración de lujo valorada en más de un millón de euros —construida a mediados de la década de los ochenta— fue encontrada en la costa después de que el fuerte oleaje la arrastrara hasta la orilla.

Los costes de reflotar la embarcación y trasladarla hasta un astillero para su reparación rondaban los 300.000 euros, según las estimaciones realizadas por uno de sus propietarios. Sin embargo, las labores para recuperar este barco de unos veintiocho metros de eslora se han complicado en los últimos meses, ya que el importe de la operación supera las posibilidades económicas habituales de sus dueños.

Preguntado por este asunto en marzo, el alcalde de Son Servera, Jaume Servera, dejó claro que los gastos debían ser asumidos por los propietarios o, de manera subsidiaria, por la Demarcación de Costas, pero en ningún caso por los fondos municipales.

Sea como sea, a día 5 de agosto, el velero continúa varado y se ha convertido en un lienzo para criticar la saturación turística de la isla.