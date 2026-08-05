Las 'colles' de Santa Ponça: "Siempre hemos actuado con honestidad, respeto y sin politizar"

"Siempre hemos actuado con honestidad, respeto y sin politizar esta cuestión". Con este mensaje, las comparsas de las Fiestas del Rei en Jaime de Santa Ponça han querido reivindicar su actuación durante las últimas semanas, tras confirmarse que la Conselleria del Mar ha autorizado finalmente la celebración de los actos previstos en la Pinada.

En un comunicado, los colectivos expresan su satisfacción por el desenlace y aseguran que, desde el primer momento, su único objetivo ha sido garantizar la continuidad de unas fiestas que consideran parte de la identidad del municipio, manteniendo además su compromiso con el respeto al medio ambiente.

Las 'colles' subrayan que el proceso vivido ha servido para fortalecer los lazos entre los distintos grupos participantes. "Nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo sentimiento de cariño por estas fiestas y de que, cuando se trata de defenderlas, caminamos juntos", afirman.

Asimismo, agradecen el respaldo recibido por parte de vecinos y simpatizantes, cuyo apoyo consideran fundamental para impulsar el movimiento que ha permitido alcanzar este resultado.

En el mismo comunicado, las comparsas confían en que quienes desde el Ayuntamiento pusieron en duda sus intenciones comprendan ahora que su actuación ha estado guiada por la "honestidad y el respeto", alejándose de cualquier intento de instrumentalización política del conflicto.

Por otra parte, han querido mostrar su apoyo a la comparsa Al-Andalus, que este año no participará en las fiestas debido a su compromiso con la celebración de El Rocío.

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Con el permiso ya concedido, las comparsas hacen un llamamiento a disfrutar de las Fiestas del Rei en Jaume y animan a vecinos y visitantes a vivir unos días de convivencia y celebración, con el propósito de seguir transmitiendo esta tradición a las futuras generaciones.