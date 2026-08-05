Las bibliotecas de Manacor baten récords de usuarios, préstamos y visitas

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Manacor atraviesa una etapa de crecimiento sin precedentes, consolidándose como uno de los servicios públicos más utilizados y mejor valorados por la ciudadanía. El esfuerzo por mantener una colección actualizada y atractiva, junto con la atención de proximidad, ha permitido alcanzar cifras históricas tanto en la ciudad como en Porto Cristo y Son Macià.

Actualmente, el servicio cuenta con 17.927 lectores con carné activo y un fondo documental en constante renovación que alcanza los 76.113 volúmenes. Este impulso se ha traducido en un aumento sostenido del préstamo, que llegó a 28.250 movimientos en 2025, frente a los 24.321 de 2024 y los 22.608 de 2022. En paralelo, la afluencia también ha crecido de forma notable, con 61.139 visitas en 2025, superando las 53.642 del año anterior y las 46.244 registradas tres años antes.

Uno de los servicios más valorados ha sido la ampliación de las salas de estudio durante mayo y junio, especialmente pensada para estudiantes de selectividad, universitarios y opositores. En la biblioteca de Manacor se han alcanzado cifras récord en 2026, con 1.409 usuarios, por encima de los 1.370 de 2025, los 1.172 de 2024 y los 929 de 2023. La media de ocupación ha llegado a 10,6 usuarios por hora, con picos de hasta 95 estudiantes en un solo domingo.

En Porto Cristo, el servicio también ha mantenido una evolución positiva, con 138 usuarios en 2025 y una media de 3,8 usuarios por hora en 2026, consolidando la utilidad de esta oferta adaptada al calendario académico.

Plan de ampliación en marcha

Ante este crecimiento, el delegado de Cultura y Educación, Ferran Montero, ha destacado la necesidad de adaptar las infraestructuras. “La ampliación de las horas de estudio ha sido clave para los jóvenes en momentos decisivos, pero debemos seguir creciendo”, ha señalado.

En este sentido, el Ayuntamiento ya impulsa un plan para ampliar la biblioteca y crear un gran centro cultural en el Claustro, lo que permitirá aumentar los espacios y mejorar el servicio.

Más allá del préstamo y el estudio, la red bibliotecaria mantiene su papel como motor cultural en todo el municipio. Cada año organiza más de 300 actividades que reúnen a más de 12.000 asistentes, con iniciativas en colaboración con centros educativos como La Casa dels Llibres o El Tren dels Contes.

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Además, el acceso a Internet y Wi-Fi gratuito es utilizado por más de 13.000 personas anualmente, reforzando el papel de las bibliotecas como espacios modernos, inclusivos y esenciales para la vida cultural de Manacor.