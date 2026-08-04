Tot recordant Salvador Martínez
El passat dilluns ens arribava la notícia de la mort de Salvador Martínez, activista social amb tota una vida dedicada al compromís i a la construcció d'un món més just
El compromís amb les causes col·lectives ha perdut una de les seves veus més constants. Salvador Martínez, era membre d'ATTAC Mallorca, una associació que ajudà a impulsar, de diferents plataformes solidàries i per a la Pau i activista a través del medis de comunicació.
Martínez era mallorquí d’adopció i deixa al darrera una llarga trajectòria dedicada a la defensa de la justícia social, la pau i la participació ciutadana, a partir dels valors humans i sense oblidar els provinents de l’ètica cristiana, ben entesa.
La seva activitat va anar molt més enllà de la militància en una entitat concreta. Al llarg dels anys va contribuir a crear espais de trobada entre col·lectius diversos, convençut que els grans reptes socials només es poden afrontar des del diàleg, la cooperació i la suma d'esforços. Aquesta capacitat per unir persones i sensibilitats diferents fou una de les seves principals aportacions al teixit associatiu mallorquí.
Des d'ATTAC va defensar una economia més justa i una societat més solidària, però sobretot va transmetre un missatge d'esperança. “Pot semblar agosarat plantejar que un altre món i una altra manera de viure són possibles”, afirmava en una entrevista en aquest diari, i seguia: “però no és només que ho creguem, sinó que en tenim constància; no és cap quimera, i això és el que volem transmetre”. Aquesta convicció va guiar bona part de la seva tasca pública.
Martínez també considerava imprescindible que les propostes sorgides de la societat civil arribassin a les institucions. Per això apostava per elaborar manifestos que recollissin les conclusions consensuades dels diferents tallers i trobades, amb la voluntat de fer-les arribar als responsables polítics com a expressió d'una ciutadania compromesa amb la transformació social.
Al mateix temps, era conscient del desànim que sovint acompanya les persones implicades en els moviments socials. “Observam una certa frustració i un cert escepticisme que semblen haver-se apoderat de moltes persones, joves i grans, i de col·lectius que al llarg de la història han estat conscients de les injustícies i les desigualtats del món en què vivim”, deia. Lluny de resignar-se, defensava recuperar la confiança en l'acció col·lectiva i mantenir viva la convicció que el canvi continua essent possible.
Els qui el coneguérem destacam la seva discreció, la seva generositat i la seva extraordinària capacitat per escoltar i per construir consensos. No cercava protagonisme; preferia fer feina des de la constància i el convenciment que les transformacions més profundes neixen de la implicació de moltes persones.
La seva mort deixa un buit important entre les entitats i els moviments socials de Mallorca. El seu llegat, però, perdura en tots els projectes que va impulsar i en totes les persones amb qui va compartir el seu compromís amb la pau, la solidaritat i la justícia social. Amb Salvador Martínez desapareix una veu serena i perseverant, però roman el testimoni d'una vida dedicada a recordar que una societat més justa no és una utopia, sinó una responsabilitat compartida.
La vetlla tindrà lloc aquest dijous, 6 d'agost, al tanatori de Bon Sosec, de les 17.00 a les 19.30 hores.
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