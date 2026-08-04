Son Macià celebra que Manacor reserve fondos para comprar Ca ses Monges y exige una respuesta a la propiedad

Los vecinos de Son Macià valoran de manera muy positiva que el Ayuntamiento de Manacor haya incorporado a los remanentes municipales la partida destinada a la compra del antiguo convento de Ca ses Monges. La decisión supone un paso importante después de más de dos años de trabajo conjunto entre la Comissió de Ca ses Monges y el Consistorio para conseguir que este espacio pase a ser de titularidad pública. No obstante, los miembros de la comisión llaman a la prudencia. La reserva de los fondos es una condición necesaria, pero todavía no garantiza que la operación pueda materializarse. Por este motivo, coincidiendo con el inicio de las fiestas de Son Macià, se ha colgado una pancarta en una de las principales entradas del pueblo con el lema «Ca ses Monges per al poble», con el objetivo de recordar que la reivindicación todavía no se ha cumplido.

«Celebramos este paso y agradecemos el compromiso del Ayuntamiento, pero no podemos dar el proceso por terminado. Hasta que no haya un acuerdo firmado, Ca ses Monges todavía no será del pueblo», señalan desde la comisión.

Un mes y medio sin respuesta

Con el dinero ya reservado y la voluntad institucional expresada, el principal obstáculo es ahora la falta de respuesta de la congregación propietaria del inmueble. Desde hace aproximadamente un mes y medio, la Comissió de Ca ses Monges ha intentado contactar reiteradamente por correo electrónico y por teléfono con las Hermanas de la Caridad para retomar las conversaciones, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Los vecinos recuerdan que fue el propio pueblo de Son Macià el que, hace casi un siglo, cedió los terrenos a la congregación para que pudiera construirse el convento. Ahora, con los fondos disponibles y el compromiso político sobre la mesa, reclaman a la propiedad la misma disposición para sentarse a negociar y cerrar el acuerdo.

Por ello, la asociación hace un llamamiento a las Hermanas de la Caridad para que, sin más demora, acepten mantener una reunión y no permitan que se paralice un proceso que cuenta con un amplio consenso institucional y social.

El proyecto contempla que Ca ses Monges se destine a equipamientos públicos. Entre los principales usos previstos destaca la creación del futuro centro de día de Son Macià, una reivindicación histórica de los vecinos.

Mientras tanto, la Comissió de Ca ses Monges continúa recogiendo firmas para reclamar que el antiguo convento vuelva a ser, de manera efectiva, del pueblo.

Los vecinos recuerdan que durante los últimos años numerosos municipios de Mallorca han conseguido recuperar sus antiguos conventos para destinarlos a usos públicos y preservar así un patrimonio estrechamente ligado a la historia de cada localidad. Son Macià confía en poder sumarse pronto a esta lista.