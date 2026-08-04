S’Illot se prepara para dar inicio a sus fiestas con un amplio programa de actividades

El núcleo costero de s’Illot, en Manacor, ya está listo para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de verano que se celebrarán del 13 al 23 de agosto con un completo programa de actividades dirigidas a todos los públicos.

La presentación oficial ha tenido lugar este martes por la mañana con la participación del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de s’Illot, Júlia Acosta; y la representante de la asociación de vecinos, Margalida Galmés. Este año, el programa gira en torno a postales antiguas del núcleo costero, en un homenaje a su memoria histórica.

Las fiestas arrancarán el jueves 13 de agosto con un pasacalles a cargo de la Banda de Tambors y Cornetes de La Salle, seguido del pregón inaugural, que correrá a cargo del Club Esportiu de s’Illot. A continuación, la Banda Municipal de Música de Manacor ofrecerá un concierto en la ronda del Matí.

Durante diez días, el programa incluirá actividades infantiles, cuentacuentos, talleres, juegos populares, exhibiciones deportivas y veladas musicales. Entre ellas destacan el baile en línea y de salón con Pep & Paqui y Maria José Guardiola, la Nit d’Havaneres con el grupo Gent des Pla y la Gran Revetlla del 22 de agosto, con las actuaciones de Islanders y DJ Tere G.

El deporte también tendrá un papel protagonista con citas como el XXXII Circuit de Platges de Manacor, el Trofeu de Judo, el tradicional torneo de petanca y el XIII Aquatló de s’Illot. Además, se mantienen eventos consolidados como la Sombrillada —con karaoke a cargo de DJ Lozano— y la Fira Nocturna del sábado 22 de agosto.

La clausura, el domingo 23, incluirá una jornada intensa con la 'llevada' de barcas en la explanada de la Náutica, el X Encontre de Gegants de los municipios de Manacor y Sant Llorenç, cine infantil al aire libre con Mary Anning y la playa de los dinosaurios y la tradicional traca final de fuegos artificiales en la playa, a cargo de Pirotècnia Jordà.

La delegada de s’Illot, Júlia Acosta, ha destacado que “este año hemos querido mantener la esencia de las fiestas, con los actos tradicionales que forman parte de la identidad del núcleo, pero incorporando novedades como el regreso del correfoc o la primera Nit de l’Art”, subrayando el papel clave de las entidades, el voluntariado y los vecinos.

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Por su parte, el alcalde Miquel Oliver ha señalado la importancia de combinar propuestas dirigidas a los residentes durante todo el año con otras que atraigan visitantes, “para consolidar unas fiestas con identidad propia y reforzar el sentimiento de comunidad, al tiempo que se da a conocer s’Illot”.