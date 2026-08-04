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Protesta juvenil

Los quintos de Llucmajor llenan el Ayuntamiento de basura

Los jóvenes depositan numerosas bolsas de residuos en la entrada del Consistorio y rebautizan el municipio como 'Putmajor'

La entrada del Ayuntamiento, bloqueada por las bolsas de basura.

La entrada del Ayuntamiento, bloqueada por las bolsas de basura. / DM

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Redacción Part Forana

Llucmajor

Los quintos de Llucmajor han querido también decir la suya en relación a la crisis de recogida de residuos que afecta al municipio mallorquín. Y lo han hecho de la forma más expeditiva posible: depositando numerosas bolsas llenas de basura justo delante del edificio consistorial de Llucmajor, con unas imágenes que este martes han corrido como la pólvora por las redes sociales del municipio. La acumulación de residuos ha bloqueado totalmente la puerta principal del Ayuntamiento.

Los quintos, además, han ‘inaugurado’ las fiestas de Santa Càndida cambiando el nombre del municipio por el de ‘Putmajor’, en otra clara referencia a la crisis de los residuos, ya que en castellano podría traducirse como ‘apestamajor’.

Otra imagen de la acción de los quintos de Llucmajor.

Otra imagen de la acción de los quintos de Llucmajor. / DM

Los jóvenes quintos se han sumado de esta forma a las críticas generalizadas por la gestión de los residuos que ha llevado a cabo el equipo de gobierno ‘llucmajorer’, presidido por el PP con la participación de Vox y ASI.

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Cabe recordar que la pasada semana, el pleno aprobó por unanimidad una moción de la oposición integrada por PSOE, Més, Llibertat Llucmajor y s’Ull que instaba a adoptar medidas extraordinarias por los problemas de la recogida de residuos que se siguen produciendo diariamente en los núcleos del municipio, donde son habituales las imágenes de contenedores rebosados de basuras que indignan a los residentes por los problemas de salubridad que pueden generar.

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