El PSOE de Llucmajor exige la devolución de la tasa de basuras por sobrecostes y deficiencias en el servicio

El grupo municipal del PSIB-PSOE de Llucmajor ha registrado una nueva moción para reclamar la revisión y devolución de la tasa de basuras cobrada en los últimos años, después de que el Ayuntamiento haya generado superávits reiterados en este tributo y de que el municipio haya sido declarado en situación de emergencia sanitaria debido al colapso del servicio de recogida de residuos.

Los socialistas recuerdan que hace un año ya presentaron la misma iniciativa, calculando entonces que el sobrecobro acumulado superaba el millón de euros. Una cifra que, a su juicio, demuestra que los vecinos han pagado muy por encima del coste real del servicio. Además, señalan que el pleno de octubre de 2025 aprobó la moción por unanimidad, aunque denuncian que el equipo de gobierno no ha cumplido con el mandato.

El portavoz socialista, Jaume J. Oliver, ha criticado la inacción del ejecutivo municipal y ha asegurado que “no es ninguna sorpresa, la alcaldesa actúa de esta manera: aprueba iniciativas de la oposición cuando está presionada, pero luego no las cumple y las deja en un cajón”, en referencia a la gestión de la popular Xisca Lascolas.

La nueva moción llega después de que el pleno municipal aprobara recientemente solicitar la declaración de emergencia sanitaria ante la acumulación de bolsas de basura sin recoger, contenedores desbordados, malos olores persistentes y la proliferación de insectos y roedores. Para el PSIB-PSOE, esta situación evidencia que la tasa cobrada no se corresponde con un servicio efectivo y que los contribuyentes han resultado perjudicados.

Oliver ha calificado la situación de “insostenible” y ha denunciado que los vecinos “han pagado puntualmente una de las tasas de basura más altas de Mallorca, pero el servicio simplemente no existe”. En este sentido, ha añadido que “no se puede seguir cobrando como si la recogida funcionara con normalidad cuando las calles están llenas de residuos y las plagas se extienden por todo el municipio”.

Asimismo, el portavoz ha recordado que “hace un año ya advertimos del exceso de recaudación y ahora la situación es aún más grave, porque a ese sobrecobro se suma una emergencia sanitaria que demuestra la dejadez absoluta del equipo de gobierno”.

Según el PSIB-PSOE, las liquidaciones presupuestarias de los últimos ejercicios evidencian que el Ayuntamiento ha vulnerado el principio de correspondencia entre el coste del servicio y la tasa aplicada, convirtiéndola en un instrumento recaudatorio, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia.

La moción socialista solicita la elaboración de un informe técnico y económico sobre el coste real del servicio durante los últimos seis años, la revisión inmediata de la ordenanza fiscal para ajustar la tasa al coste efectivo, la devolución proporcional de los superávits indebidos y la mejora urgente del servicio mediante mecanismos de control y sanción.

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Además, exige que no se incremente la tasa mientras no se justifique públicamente un aumento real del coste del servicio y que todos los informes sean publicados en el portal de transparencia municipal. “Llucmajor no puede seguir pagando de más por un servicio claramente insuficiente. El municipio merece una gestión responsable y no más excusas”, ha concluido Oliver.