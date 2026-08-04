Los olivares, el mejor refugio de los 'sollerics' para contemplar el eclipse lejos de la masificación

El eclipse solar del próximo 12 de agosto no solo atraerá a miles de visitantes a la Serra de Tramuntana, sino que también llevará a muchos sollerics a recuperar una tradición muy arraigada en el municipio como es la de subir a los olivares familiares para disfrutar del fenómeno en plena naturaleza.

Frente a la previsión de una afluencia masiva de personas y a las restricciones de tráfico que se aplicarán durante ese día en las carreteras de la Serra, muchos sollerics han optado por vivir el fenómeno astronómico desde la tranquilidad de sus pequeñas fincas, alejados de las aglomeraciones.

En Sóller es habitual que muchas familias sean propietarias de pequeños olivares repartidos por las montañas que rodean el valle. Se trata de terrenos dedicados al cultivo del olivo que, en la mayoría de los casos, cuentan con un pequeño porche de aperos o una modesta casita donde los propietarios acostumbran a pasar los fines de semana, especialmente durante los meses de invierno, cuando se desarrolla la campaña de recogida de la aceituna y la temporada de caza.

Improvisados observatorios

Estos espacios, vinculados durante generaciones a la vida agrícola y familiar, se convertirán ahora en improvisados observatorios para seguir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados.

La idea de muchos sollerics es ascender durante la tarde hasta sus fincas, contemplar el eclipse desde un entorno privilegiado y prolongar la jornada con una cena al aire libre.

La combinación de un paisaje único, la ausencia de contaminación lumínica y de saturación y la orientación de numerosas fincas hacia el mar convierten estos enclaves en lugares idóneos para seguir el fenómeno, siempre que la meteorología acompañe.

Los olivares situados en parajes como el Marroig, el Barranc de Biniaraix, el Racó d'en Vives, s'Arrom, els Alous, Ses Tres Creus, Muleta, Alconàsser o s’Illeta, entre muchos otros, figuran entre los emplazamientos con mejores condiciones para observar el eclipse con total nitidez. Desde estos puntos elevados de la Serra, la visión del horizonte marítimo permitirá disfrutar del espectáculo natural sin necesidad de desplazarse hasta las zonas donde se concentrará la mayor parte de los visitantes.

La decisión de muchos vecinos responde también al cansancio que provoca la creciente masificación turística que sufre Sóller, especialmente durante los meses estivales. El valle y el Port reciben cada verano decenas de miles de visitantes, una presión que de cara al día del eclipse se espera que se multiplique y que condicione la movilidad y el uso de los espacios públicos.

El eclipse del 12 de agosto se perfila como una jornada excepcional debido a la gran cantidad de gente que se espera para ese día para observar el eclipse, un fenómeno que ha llevado a las autoridades a decretar el cierre de la carretera de la Serra y de algunos de sus accesos.