Much, s’Estrucada y s’Embala’t: fechas, horarios y programa de las neofiestas de Sineu, Llucmajor y Sencelles

Tras la celebración de La Patrona en Pollença, agosto levanta el telón de las principales neofiestas del verano mallorquín. Aunque el Much de Sineu acapara buena parte de las miradas al teñir de rosa esta localidad del Pla de Mallorca, los primeros días del mes también llegan cargados de algarrobas, agua, paja y diversión con la Festa de s’Estrucada de Llucmajor y s’Embala’t de Sencelles.

Festa de s’Estrucada en Llucmajor

La primera cita será este viernes en Llucmajor, que vive estos días sus fiestas en honor a Santa Càndida. Entre los actos más esperados figura s’Estrucada, una multitudinaria celebración en la que la algarroba y el agua se convierten en las grandes protagonistas.

Los Quintos 2005 de Llucmajor dan el 'sus' a las fiestas de Santa Càndida. / Aj.

Este año, los Quintos de 2005 serán los encargados de impulsar la fiesta. La jornada comenzará a las 17 horas con el pregón del payés y la payesa, papeles que en esta edición asumirán los quintos Maribel Clar y Bernat Miret.

Tras el chupinazo, la comitiva festiva partirá al ritmo de la charanga y entre continuos chorros de agua hacia la zona de ses Escoles. Allí, los participantes se embadurnarán de algarroba estrucada y protagonizarán una celebración pasada por agua, marcada por el desenfado, el bullicio y la diversión.

S’Embala’t en Sencelles

De Llucmajor a Sencelles. La localidad del Pla celebrará este domingo el vigésimo aniversario de s’Embala’t, una fiesta en la que la tradición agrícola se mezcla con la diversión la música y la participación popular.

Las imágenes de la fiesta de s'Embalat 2025 en Sencelles / Manu Mielniezuk

El programa comenzará a las 11.20 horas en la plaça de la Vila, mientras que el pregón tendrá lugar a las 11.45 horas. A mediodía llegará el turno de la Glossa de l’Embalat, el cant del garbejador major y el ball dels garbejadors.

Media hora más tarde empezará uno de los momentos más esperados de la jornada: los juegos de mobylettes. Tras demostrar su destreza sobre estas motocicletas, los participantes se dirigirán al Pou Major para recoger las balas de paja, embalarlas y devolverlas posteriormente al mismo punto.

A las 14 horas llegará el momento de reponer fuerzas con una gran comida de fideus de roter. Después, la Plaça Nova se limpiará y preparará para acoger la gran guerra de paja de la tarde.

La actividad se retomará a las 17 horas, cuando la comitiva regresará al Pou Nou para recoger las enormes balas de paja que servirán como inofensivos proyectiles. El recorrido dejará algunas de las estampas más vistosas de la jornada, con las calles de Sencelles abarrotadas y numerosos jóvenes tratando de mantener el equilibrio sobre las balas mientras ruedan cuesta abajo.

Una vez en la Plaça Nova, comenzará la esperada batalla final, una explosión festiva de agua, paja y música que volverá a llenar de ambiente las calles del municipio.

El Much tiñe de rosa Sineu

Sineu celebrará el próximo lunes, 10 de agosto, la XXIII edición de la Mucada, una jornada en la que el rosa pastel se convierte en seña de identidad, el folclore se parodia, la tradición se reinventa y todo el pueblo rinde homenaje al Much de Reig y a la Muca.

La fiesta comenzará alrededor de las 10 horas, cuando las carrozas se concentrarán en el aparcamiento del IES Sineu antes de iniciar la romería hacia el Puig de Reig. Allí tendrá lugar el ritual de invocación del Much, que incluirá el peculiar simulacro de batalla entre sarracenos y cristianos, enfrentados en un tira y afloja con la boca llena de aceite, así como las pruebas para elegir a la persona afortunada que podrá hacer sonar el cuerno mágico.

Entre muestras de fervor y expectación, la aparición del Much desatará la euforia de los congregados y marcará uno de los momentos más esperados de la mañana.

Alrededor del mediodía, el gran protagonista de la jornada hará su entrada triunfal en el pueblo y se dirigirá al Ayuntamiento, donde se pronunciará el tradicional pregón, siempre marcado por su tono reivindicativo. A continuación, llegará el turno del Encèrvol y de las corridas de Sant Mukín.

Tras la comida en los restaurantes del municipio, los asistentes se concentrarán en la Plaça des Fossar. Allí, alrededor de las 17.30 horas, se celebrará s’Enqüentro, el esperado reencuentro entre el Much y la Muca.

La jornada también servirá para conocer el resultado de las “elecciones muquicipales” celebradas durante el mes de julio, en las que se ha elegido a quienes encarnarán al Much y a la Muca en las ediciones de 2027 y 2028. El escrutinio se hará público durante la Mucada. Alrededor de las 20 horas se anunciarán los ganadores de los comicios mucales y se producirá el relevo de los actuales Much y Muca, Maties Gámez y Martina Fernández de Heredia.

Finalmente, a las 21 horas, la XXIII Mucada bajará el telón al ritmo del mítico «New York, New York», poniendo el broche final a una jornada teñida de rosa, irreverencia y devoción mucal.