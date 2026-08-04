Todos los males enganchados a agosto

Apenas ha transcurrido un día laboral y los pasajeros del tren ya no pueden contener su malestar. Las imágenes del interior de los vagones son harto elocuentes. SFM decía ayer que este mes disminuye la demanda de forma considerable, hoy asegura que no le gusta reducir frecuencias pero valora imprescindible el recorte a causa de las obras en Son Rullan. Més y PSOE cargan contra un Govern «de mucho marketing y poca empatía» con el servicio ferroviario. Recuerdan que el Parlament ha pedido servicio estable todo el año, lo cual no incita a una normalidad que, tratándose de SFM, es mucho decir. Persiste la pesadilla de cada verano. Pese a la insistencia de la demanda de corrección, no habrá cambios. El gestor ferroviario se ampara en la insensibilidad y la fía todo a una resignación más que demostrada por parte del usuario.

Cuentan verdaderas odiseas por parte de quienes tuvieron ayer el coraje o la necesidad ineludible de subirse al tren ayer. El pasajero mutado en forma de sardina en lata ya no es novedad. Lentitud, retrasos acumulados, fallo en las conexiones con el TIB, autobuses también repletos, el metro que no pudo esperar al tren. Esa es otra, la falta de alternativas. El corredor entre Inca y Palma no es el único que carece de TIB. Petra, bastante más distante, no sabe nada de líneas de autobuses.

Ferran Rosa de Més ha situado en el 52% la reducción de frecuencias; Jaume Mateu, del PSOE, habla de mala gestión de obras y niega la bajada de demanda. No se conocen declaraciones en persona del gerente de SFM, José Ramón Orta.

Es como si todo los males y sobre todo carencias del transporte público de Mallorca se hubieran enganchando a agosto pensando que este mes vacacional la sociedad debe estar estática. Las obras en el sistema ferroviario constituyen un avance, una mejora, pero hay otras formas, por ejemplo nocturnas, de hacerlas y, por lo que afecta a la falta de maquinistas, esta es una carencia que permanece descarrilada desde hace tiempo y sobre la cual no se ha demostrado voluntad efectiva de solución práctica.