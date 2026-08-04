Jóvenes ‘invaden’ una cala de Illetes para denunciar la privatización por parte de un hotel

Un grupo de jóvenes ha llevado a cabo una acción de protesta para denunciar la "privatización" de una cala de Illetes por parte del hotel Gran Melià. Para llevar a cabo la reivindicación, los activistas han accedido a la pequeña cala, conocida con el topónimo de sa Cova de sa Grava, ubicada frente al gran complejo turístico, tanto a pie desde la cala vecina como por mar.

La acción reivindicativa ha sido difundida por las redes sociales por parte de diferentes entidades como Menys turisme, més vida; Arran Mallorca o la Coordinadora Anticapitalista de Manacor.

En el video que ha sido publicado en las redes, se ve cómo un grupo de jóvenes que llevan pancartas acceden a la cala pública «de la cual se ha apropiado» el citado establecimiento. Al son de los ‘flabiols’, un grupo de activistas accede a la cala por el paseo litoral procedente de la playa vecina, el caló de ses Gerres, mientras otro grupo entra en la cala por vía marítima a bordo de piraguas y flotadores con forma de cisne negro. Una vez en la pequeña cala, han colocado carteles en los que podía leerse ‘Som l’illa defensant-se’, ‘Les platges seran sempre nostres’ o ‘Som la mar que es revolta’.

Allí, han tomado posesión simbólica de la playa, disfrutando de un baño o jugando a las paletas mientras el personal del hotel y los turistas observaban la escena incrédulos. En el video se aprecia cómo varios policías locales de Calvià se han personado en la cala.

De esta forma, los jóvenes activistas han decidido pasar a la acción para recuperar espacios públicos para los mallorquines. "Hace tiempo que somos muchas, y cada vez más, las personas cansadas de resistir, de ver avanzar el cemento y retroceder la naturaleza, de saber que el agua escasea por todo menos en piscinas y campos de golf", han manifestado.

Noticias relacionadas

En este sentido, han argumentado que "ante la impotencia y la resignación" han hecho "un paso hacia adelante para ganar terreno". "Señalaremos, impugnaremos y liberaremos el territorio para defender la vida", han concluido.