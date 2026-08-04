Eclipse en Felanitx: accesos y restricciones para llegar a Son Matamoros

El Ayuntamiento de Felanitx habilitará el circuito de motocross de Son Matamoros como zona oficial de observación del eclipse del próximo 12 de agosto. El dispositivo especial incluirá restricciones de tráfico, un refuerzo de los cuerpos de seguridad y servicios sanitarios y logísticos para canalizar la llegada de las personas que se desplacen hasta el recinto. La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha explicado que la organización del operativo se ha consensuado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil y el Govern, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes.

El acceso a Sant Salvador quedará cerrado a las 15 horas del 12 de agosto. / R.F.

Una de las principales medidas será el cierre del acceso rodado a Sant Salvador a partir de las 15 horas. Solo podrán acceder en vehículo las personas alojadas en el hotel del santuario que hayan comunicado previamente a Tráfico las matrículas de sus coches. Soler ha recordado que Sant Salvador no dispone de aparcamiento suficiente y ha señalado que tampoco es el lugar más adecuado para contemplar el eclipse, al no ofrecer una visibilidad completa del fenómeno.

Circuito

La alcaldesa ha detallado que el circuito de Son Matamoros cuenta con dos accesos para vehículos. Durante las horas de mayor afluencia, previsiblemente durante un periodo de dos o tres horas, la velocidad quedará limitada a 20 kilómetros por hora y se dará prioridad a las personas que lleguen caminando. El acceso en coche al interior del recinto estará limitado a un máximo de 800 vehículos. Una vez alcanzada esta cifra, se cerrarán las entradas.

«Tenemos que ser muy conscientes de que no podemos colapsar las carreteras" Catalina Soler — Alcaldesa de Felanitx

Dentro del circuito, la Policía Local, Protección Civil y el personal de seguridad privada dirigirán a los asistentes hacia las zonas habilitadas. También se señalizarán los espacios en los que se pueda permanecer, ya que no se permitirá acceder a determinados terrenos colindantes por motivos de seguridad. La alcaldesa ha insistido en que la principal recomendación es acudir a pie y ha pedido a quienes puedan observar el eclipse desde sus viviendas o desde casas de familiares y amigos que no se desplacen hasta Son Matamoros.

Vista del circuito 'felanitxer' con el santuario de Sant Salvador de fondo. / R.F.

«Tenemos que ser muy conscientes de que no podemos colapsar las carreteras hacia Vilafranca o Petra. Si no cabes, no cabes», ha advertido Soler.

El dispositivo contará con diez agentes de la Policía Local, todos los efectivos disponibles de Protección Civil, los servicios extraordinarios que determine la Guardia Civil y cinco vigilantes de seguridad privada, que se encargarán principalmente de controlar los accesos y ordenar el estacionamiento.

En el recinto también habrá una ambulancia, baños portátiles y servicio de bar, que será gestionado por los responsables del circuito.

La alcaldesa de Felanitx ha presentado el dispositivo del eclipse junto a las fuerzas de seguridad. / R.F.

El Ayuntamiento ha prohibido fumar dentro de Son Matamoros y ha pedido a los asistentes que no abandonen residuos, botellas de vidrio ni plásticos, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios.

Por el momento, el consistorio no ha fijado un aforo máximo de personas, aunque Soler ha descartado que el espacio pueda asumir una llegada masiva. Cabe recordar que el Govern publicó "por error" el aforo de las zonas de observación del eclipse y fijaba en 70.453 personas el aforo del recinto felanitxer. Fue un error y así lo ha dejado claro su alcaldesa: «70.000 personas no caben, y prácticamente tampoco 7.000. No esperamos que venga una multitud de ese tamaño».

El Ayuntamiento solicita a la población que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad para garantizar que la jornada se desarrolle sin incidentes.