Sóller evita la huelga de basuras en pleno verano tras alcanzar un acuerdo con UGT

El Ayuntamiento de Sóller y el sindicato UGT han alcanzado un acuerdo definitivo para la firma de un nuevo convenio colectivo en la empresa pública Sóller 2010, tres meses después de que el anterior texto, rubricado en abril, quedara sin aplicación por las discrepancias entre ambas partes.

La firma del documento permirá desconvocar la huelga anunciada por la plantilla y evita la paralización de servicios esenciales como la recogida de basuras y la limpieza viaria en pleno verano.

El acuerdo llega tras semanas de negociaciones y un intento fallido de mediación en el TAMIB, donde los representantes de la entidad abandonaron la mesa apenas media hora después de iniciarse la sesión, según denunció el comité de huelga. Pese a ello, UGT ha destacado la implicación política del Ayuntamiento, cuya intervención directa ha sido “determinante” para desbloquear el conflicto y alumbrar un convenio que el sindicato considera “un referente” en el archipiélago balear.

El nuevo texto incorpora las principales reivindicaciones de la plantilla y corrige las carencias del convenio anterior. Entre las medidas pactadas figura la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, así como la fijación de una remuneración extraordinaria para los días festivos trabajados. Además, Sóller 2010 aplicará un incremento salarial del 25% en las nóminas de sus trabajadores durante los próximos tres años, lo que supondrá un aumento del gasto de personal cifrado en 1,5 millones de euros.

El convenio también incorpora una cláusula de subrogación que obliga a cualquier empresa adjudicataria a asumir a toda la plantilla en caso de que el Ayuntamiento opte por privatizar el servicio de limpieza o recogida de residuos. Para UGT, esta garantía de permanencia es uno de los pilares del acuerdo y una protección imprescindible ante cualquier cambio de modelo de gestión.

“Descontrol organizativo”

La firma del convenio se produce en un contexto económico delicado para la empresa pública, cuyo servicio de limpieza y recogida de basuras acumula un déficit anual de 880.000 euros. El comité de huelga advierte de un “descontrol organizativo” que estaría incrementando las bajas laborales y generando una sobrecarga de trabajo entre el personal en activo. Por ello, insta al Ayuntamiento a analizar las causas de esta situación y adoptar medidas urgentes para estabilizar un servicio que considera esencial para el municipio.