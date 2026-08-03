Sencelles reclama al Govern la limpieza de varios torrentes por riesgo de obstrucción

El Ayuntamiento de Sencelles ha solicitado formalmente a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern una inspección técnica y la ejecución de actuaciones de mantenimiento en los torrentes del municipio, tras detectar acumulaciones importantes de vegetación.

La petición, que ya se produjo a principios de año, pone el foco, especialmente, en el torrente de Solleric a su paso por el núcleo de Biniali, donde se ha constatado la presencia de zarzas, cañaverales, árboles y ramas muertas que podrían reducir la capacidad de desagüe en caso de lluvias intensas. También se ha solicitado la revisión del torrente de Pina, en Ruberts, y del torrente de Son Bordils, en Jornets.

El Consistorio recuerda que el mantenimiento de los torrentes que forman parte del dominio público hidráulico es competencia de la Dirección General de Recursos Hídricos. En este sentido, el Ayuntamiento lleva a cabo tareas de seguimiento del estado de estos cursos de agua y traslada a la administración competente las incidencias detectadas.

Una imagen difundida por el Ayuntamiento para mostrar el estado de los torrentes. / Ajuntament

En el caso del torrente de Solleric, la institución municipal señala que los tramos situados antes y después de Biniali han sido objeto de actuaciones en diversas ocasiones, mientras que el tramo que atraviesa el núcleo urbano continúa presentando acumulaciones de vegetación que hacen necesaria una intervención específica para garantizar la capacidad hidráulica.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado información sobre la planificación ordinaria de inspección y mantenimiento de los torrentes del municipio, con el objetivo de mejorar la coordinación institucional, anticipar necesidades y reforzar la prevención ante episodios de lluvias torrenciales.

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El Consistorio ha asegurado que continuará realizando el seguimiento del estado de los torrentes y reclamando las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y la correcta conservación del dominio público hidráulico.