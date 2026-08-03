Los restaurantes del Port de Sóller afrontan el eclipse con incertidumbre por las restricciones de tráfico

El eclipse del próximo 12 de agosto ya empieza a dejar notar sus efectos en el sector de la restauración de Sóller, aunque de forma desigual entre los establecimientos del núcleo urbano y los del Port. Mientras los restaurantes situados frente al mar han experimentado un incremento de las reservas por el interés de los visitantes en contemplar el fenómeno desde la costa, los negocios ubicados en Sóller han registrado una disminución de las reservas respecto a un día habitual del mes de agosto.

Así lo explica la presidenta de la Associació de Restauradors Vall de Sóller, Anais Perrotte, quien señala que « ese día todo el mundo quiere estar junto al mar para ver el eclipse», una circunstancia que ha favorecido especialmente a los establecimientos del Port. En cambio, en los restaurantes del casco urbano prevén una jornada con menos actividad de la habitual para estas fechas.

Más allá de la evolución de las reservas, la principal preocupación del sector se centra en las restricciones de tráfico previstas con motivo del dispositivo especial diseñado para ese día. Perrotte reconoce que existe incertidumbre entre muchos empresarios de la restauración sobre el funcionamiento de los accesos, especialmente en el Port de Sóller, cuyo acceso permanecerá restringido a partir de las 15 horas.

La presidenta de la asociación recuerda que únicamente podrán acceder al Port los vehículos autorizados y aquellos clientes que dispongan de una reserva en un restaurante. Sin embargo, advierte de que esta medida puede generar dificultades para algunos establecimientos. Los restaurantes que cuentan con aparcamiento privado podrán recibir a sus clientes sin inconvenientes, pero aquellos que carecen de estacionamiento propio se enfrentan a un escenario mucho más complejo.

Perrotte se pregunta dónde podrán dejar el vehículo los clientes que, pese a tener una reserva en un restaurante del Port, no puedan acceder con su coche hasta el establecimiento y deban completar el trayecto a pie. En este sentido, teme que la rotonda del Monumento, donde está previsto cortar el acceso al Port, se convierta en un punto conflictivo, con acumulación de vehículos, retenciones y problemas de circulación.

Dudas

La representante del sector reconoce que todavía existen numerosas dudas sobre cómo se aplicarán las restricciones y considera que esta falta de información genera inquietud entre los restauradores del municipio.

No obstante, Perrotte también cree que la concienciación ciudadana puede contribuir a reducir el impacto previsto sobre la movilidad. En su opinión, muchas personas modificarán su rutina habitual ese día para evitar desplazamientos innecesarios. De hecho, asegura conocer casos de trabajadores que se desplazan diariamente fuera de Sóller y que han optado por pedir el día libre o teletrabajar el 12 de agosto para evitar los problemas de circulación que se prevén. «La gente de aquí y los restaurantes ya estamos preparados para ese día», afirma.

En el caso concreto de Perrotte, al frente del restaurante Es Canyís, afronta la jornada con una importante reserva de 120 clientes estadounidenses que fue formalizada ya en 2024. La restauradora confía en que todos ellos puedan llegar al establecimiento sin incidencias para poder seguir el fenómeno astronómico y hacer poder comer en el restaurante que reservaron hace dos años.