El PSOE exige alternativas inmediatas ante la reducción “bestial” de las frecuencias del tren

El PSOE también ha criticado este lunes lo que considera una "bestial" reducción de las frecuencias del tren en agosto y ha exigido la puesta en marcha de "alternativas inmediatas" para facilitar los desplazamientos de los usuarios afectados. La reducción de frecuencias del tren entre Palma e Inca durante este mes de agosto ha provocado un notable malestar entre los usuarios, que denuncian retrasos, aglomeraciones y una clara pérdida de calidad en el servicio. Los socialistas recuerdan que hasta el pasado viernes, en horas punta circulaba un tren cada 10 minutos por este corredor ferroviario, mientras que el resto del día la frecuencia era de 20 minutos. Sin embargo, este lunes el paso de los convoyes se ha reducido a uno cada 30 minutos.

Asimismo, añaden que la disminución del servicio ha sido especialmente significativa en el conjunto de líneas que conectan Palma con Inca, Manacor y sa Pobla, donde se ha pasado de 74 a solo 35 circulaciones por sentido a lo largo de la jornada. Una reducción que, según el Grupo Socialista, evidencia la incapacidad del Govern para garantizar un servicio público esencial en condiciones adecuadas.

El conseller socialista Jaume Mateu ha reclamado al ejecutivo autonómico que actúe de forma urgente y habilite alternativas para minimizar el impacto sobre los usuarios. Según ha denunciado, la decisión de Serveis Ferroviaris de Mallorca está generando “muchos perjuicios a los usuarios que en el mes de agosto necesitan el servicio de tren”.

En este sentido, Mateu ha criticado que “el Govern ha actuado sin previsión, sin planificación y ha empeorado de forma muy notable las condiciones del servicio ferroviario simplemente por una falta de empatía con los usuarios”. Asimismo, ha insistido en que no se trata de una cuestión de menor demanda estival, sino de una mala gestión de las obras.

El representante socialista ha señalado que las actuaciones en la zona de Son Rullan, que obligan a operar con una sola vía en ambos sentidos, podrían haberse organizado de otra manera. “Se podrían haber planificado mejor, ya fuera mediante trabajos nocturnos o habilitando servicios alternativos de transporte para evitar afectaciones tan graves”, ha afirmado.

El resultado, según Mateu, ha sido “un impacto muy grave sobre el servicio”, con imágenes de vagones saturados, acumulación de pasajeros en las estaciones y falta de información a los usuarios. También ha recordado que la Asociación de Usuarios del Tren ya ha expresado su malestar y ha exigido explicaciones al Govern, advirtiendo de que “no se puede afectar de forma tan grave a los usuarios sin ofrecer una alternativa”.

Finalmente, el conseller ha reiterado la necesidad de actuar de inmediato: “Es lógico que se tengan que hacer obras, siempre se han hecho; lo que no es lógico es que no se planteen soluciones para evitar un impacto tan grave sobre el servicio y sobre los usuarios”.

SFM: "No nos gusta tener que reducir frecuencias, pero es inevitable"

Por su parte, la empresa ferroviaria SFM ha asegurado en las redes sociales que "no nos gusta nada tener que reducir las frecuencias en agosto", pero añade que este año es "inevitable" para "avanzar e nlas obras de los talleres de Son Rullan", que "obligan a circular temporalmente por una sola vía".

Además, apunta que la empresa "sigue trabajando" para reforzar la plantilla y ha expresado su confianza en que este "sea el último verano en el que tengamos que adoptar esta medida", concluye SFM antes de pedir "disculpas" a los usuarios.

La publicación va acompañada de un documento audiovisual en el que se explican las obras que se ejecutan en Son Rullan, que supondrán "un paso gigante en la modernización" de las infraestructuras ferroviarias y finalizarán en el primer trimestre de 2027.

Las respuestas de los usuarios, por su parte, evidencian el profundo malestar por la reducción del servicio en agosto. "Cada verano hacéis lo mismo, ponéis de excusa las obras cuando hace años y años que reducís las frecuencias para dar vacaciones a vuestro personal y por no querer contratar a más gente", denuncia una viajera. "Imaginaos ir de Palma a Inca de pie, con frenazos, subidas y bajadas constantes y retraso...para llegar devolviendo todo el desayuno", escribía otro usuario.