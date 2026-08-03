Més per Mallorca denuncia que los nuevos horarios de SFM eliminan más de la mitad de los trenes

Més per Mallorca ha denunciado este lunes que los nuevos horarios de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) para el presente mes de agosto suponen una drástica reducción de frecuencias en la red ferroviaria que alcanza al 52 por ciento de los trayectos con la eliminación de dos de cada tres trenes entre Palma e Inca y de uno de cada cinco en las líneas hacia sa Pobla y Manacor.

Según explica la formación ecosoberanista, el servicio entre Palma e Inca pasa a ser cada media hora, cuando habitualmente es cada diez minutos, mientras que en las líneas de sa Pobla y Manacor la frecuencia se amplía hasta una hora, frente a los 40 minutos habituales.

La denuncia de Més llega en un contexto de malestar generalizado entre los usuarios del ferrocarril, que la pasada semana criticaron la falta de "justificación" de la reducción de frecuencias aplicada por SFM en pleno mes de agosto.

Además, este lunes los ánimos vuelve a estar caldeados entre el pasaje habitual del tren, que desde primera hora viene denunciando que los convoyes son insuficientes para asumir la gran cantidad de pasajeros que esperan en los andenes en las horas punta. "Vamos como sardinas" es una de las quejas más recurrentes entre los usuarios, que también lamentan el retraso que acumulaban algunas frecuencias programadas.

Los viajeros no entienden que SFM haya justificado la reducción de frecuencias de agosto en un supuesto descenso de la demanda, una circunstancia que niegan de forma tajante tal y como se aprecian en las fotografías y videos que han circulado este lunes y que muestran los vagones totalmente llenos de gente.

En este sentido, el diputado de Més Ferran Rosa ha criticado duramente la medida del Govern, al considerar que “abandona a los usuarios del tren cuando más falta hace el transporte público”. Rosa ha señalado que la reducción de servicios se produce en un contexto de carreteras saturadas y con el precio del combustible al alza, lo que, a su juicio, agrava el impacto sobre los ciudadanos.

Rosa ha advertido también de que la situación es especialmente negativa en municipios como Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem y Lloseta, donde no existe servicio del TIB que conecte con Palma, dejando a los usuarios con menos alternativas de movilidad.

Desde Més también han cuestionado que la reducción de frecuencias se haya llevado a cabo sin ofrecer alternativas, como un servicio de autobuses lanzadera, pese a que las obras que afectan a la red ferroviaria estaban previstas desde hace años. “El resultado es claro: prácticamente los mismos usuarios, pero con la mitad de trenes, lo que provoca saturación y retrasos”, ha señalado el diputado.

En este sentido, Rosa ha denunciado que los usuarios viajan “como sardinas” y que los retrasos se acumulan desde primera hora del día, dificultando incluso las conexiones con el metro en Palma. Como ejemplo, ha explicado que un tren que debía pasar a las 6,50 horas por Marratxí llegó con seis minutos de retraso, lo que hizo perder el enlace con el metro de las 7,05, obligando a esperar hasta las 7,35 horas. “En total, un trayecto de una hora entre Marratxí y el Parc Bit”, ha subrayado.

El diputado ha asegurado que el problema no son únicamente las obras, sino “la falta de interés en los usuarios del transporte público”, y ha acusado al Govern de repetir esta situación cada verano con distintas justificaciones.

Asimismo, ha apuntado a la falta de maquinistas como una de las causas estructurales del recorte de servicios. Según Més, faltan alrededor de 25 maquinistas en SFM, mientras que en la actual legislatura solo se han incorporado dos, lo que dificulta cubrir las vacaciones y el aumento de demanda durante el mes de agosto, que alcanza los 700.000 usuarios.

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Por último, la formación ha recordado que el Parlament balear se ha posicionado en varias ocasiones a favor de mantener las frecuencias durante todo el año e incrementar la plantilla. Rosa ha concluido que estos nuevos horarios “son el mejor ejemplo del Govern Prohens: mucho marketing, pero un total desinterés por los mallorquines”.