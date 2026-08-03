Inca alcanza cifras récord de recaudación y consolida la gestión directa de los tributos municipales

El Ayuntamiento de Inca ha hecho este lunes un "balance muy positivo" del segundo año de gestión directa de los tributos municipales, un modelo implantado el 1 de enero de 2024 que ha permitido, según el Consistorio, consolidar un servicio "más eficiente, cercano y adaptado a las necesidades de la ciudadanía".

Durante el año 2025, la recaudación municipal alcanzó los 23,7 millones de euros, la cifra más alta de los últimos cuatro años. Asimismo, la recaudación en periodo voluntario aumentó hasta los 20,5 millones de euros y el porcentaje de cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) llegó al 96,24%, recuperando así los mejores registros de ejercicios anteriores.

“El modelo de gestión directa nos permite tomar decisiones con agilidad, ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes y gestionar los recursos públicos de manera más eficiente. Los datos confirman que fue una decisión acertada”, ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Entre los principales indicadores también sobresale el incremento de las domiciliaciones bancarias, que ya representan cerca del 60% de los recibos del IBI. Esta fórmula facilita el pago a los contribuyentes y contribuye a reducir los impagos y los costes administrativos.

Además, el Servicio de Gestión Tributaria ha reforzado la recaudación ejecutiva mediante herramientas jurídicas y administrativas, como el embargo de cuentas, salarios, pensiones y devoluciones tributarias, así como otros mecanismos previstos en la normativa vigente.

Más facilidades y mejor atención

La consolidación del servicio también se ha traducido en una mejora significativa de la atención a la ciudadanía. Durante 2025 se registraron 11.599 atenciones presenciales y 60.782 trámites telemáticos, un 41% más que el año anterior, gracias a la implantación de la Oficina Virtual Tributaria.

Los ciudadanos disponen ahora de más facilidades para cumplir con sus obligaciones fiscales, con la posibilidad de domiciliar la mayoría de los tributos municipales, realizar gestiones íntegramente en línea, presentar documentación sin cita previa en determinados casos y obtener respuestas ágiles a través del correo electrónico.

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece fraccionamientos de pago de hasta 18.000 euros sin necesidad de aval, con plazos de hasta 48 meses. Durante 2025 se concedieron 733 fraccionamientos y 1.874 planes personalizados de pago, cifras muy superiores a las del año anterior.

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La buena evolución del servicio también se refleja en otros indicadores, como el 95,9% de cobro de la tasa de residuos, mientras que el IBI mantiene una carga fiscal estable, sin incrementos significativos respecto a ejercicios anteriores.