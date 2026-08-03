Gestión tributaria
Inca alcanza cifras récord de recaudación y consolida la gestión directa de los tributos municipales
El Ayuntamiento destaca una mayor eficiencia, más facilidades para los contribuyentes y un incremento notable de la atención telemática
El Ayuntamiento de Inca ha hecho este lunes un "balance muy positivo" del segundo año de gestión directa de los tributos municipales, un modelo implantado el 1 de enero de 2024 que ha permitido, según el Consistorio, consolidar un servicio "más eficiente, cercano y adaptado a las necesidades de la ciudadanía".
Durante el año 2025, la recaudación municipal alcanzó los 23,7 millones de euros, la cifra más alta de los últimos cuatro años. Asimismo, la recaudación en periodo voluntario aumentó hasta los 20,5 millones de euros y el porcentaje de cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) llegó al 96,24%, recuperando así los mejores registros de ejercicios anteriores.
“El modelo de gestión directa nos permite tomar decisiones con agilidad, ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes y gestionar los recursos públicos de manera más eficiente. Los datos confirman que fue una decisión acertada”, ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.
Entre los principales indicadores también sobresale el incremento de las domiciliaciones bancarias, que ya representan cerca del 60% de los recibos del IBI. Esta fórmula facilita el pago a los contribuyentes y contribuye a reducir los impagos y los costes administrativos.
Además, el Servicio de Gestión Tributaria ha reforzado la recaudación ejecutiva mediante herramientas jurídicas y administrativas, como el embargo de cuentas, salarios, pensiones y devoluciones tributarias, así como otros mecanismos previstos en la normativa vigente.
Más facilidades y mejor atención
La consolidación del servicio también se ha traducido en una mejora significativa de la atención a la ciudadanía. Durante 2025 se registraron 11.599 atenciones presenciales y 60.782 trámites telemáticos, un 41% más que el año anterior, gracias a la implantación de la Oficina Virtual Tributaria.
Los ciudadanos disponen ahora de más facilidades para cumplir con sus obligaciones fiscales, con la posibilidad de domiciliar la mayoría de los tributos municipales, realizar gestiones íntegramente en línea, presentar documentación sin cita previa en determinados casos y obtener respuestas ágiles a través del correo electrónico.
Asimismo, el Ayuntamiento ofrece fraccionamientos de pago de hasta 18.000 euros sin necesidad de aval, con plazos de hasta 48 meses. Durante 2025 se concedieron 733 fraccionamientos y 1.874 planes personalizados de pago, cifras muy superiores a las del año anterior.
La buena evolución del servicio también se refleja en otros indicadores, como el 95,9% de cobro de la tasa de residuos, mientras que el IBI mantiene una carga fiscal estable, sin incrementos significativos respecto a ejercicios anteriores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío
- Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación
- Mónica, la argentina de 75 años que lleva días viviendo en una plaza de Alcúdia, encuentra un alojamiento provisional a la espera de regresar a su país
- Delegación del Gobierno autoriza la manifestación contra la turistificación de Sóller del 8 de agosto
- Una madre denuncia el trato recibido por su hija con autismo en la escuela de verano de Llubí y el Ayuntamiento desmiente las acusaciones
- Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent
- El pleno de Llucmajor acuerda por unanimidad declarar la emergencia sanitaria por la acumulación de basuras