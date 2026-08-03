El Consell adjudica las obras del vial cívico entre sa Pobla y Crestatx
Los trabajos, que serán ejecutados por Amer e Hijos S.A., empezarán después del verano con un plazo de ejecución de 10 meses
El Consell de Mallorca ha anunciado este jueves la adjudicación de las obras de construcción de una rotonda y un vial cívico que conectará el núcleo de Crestatx con sa Pobla. El inicio de las obras está previsto para después del verano. El proyecto será ejecutado por la empresa Amer e Hijos, SA, que ha ganado la licitación con una oferta de 1,93 millones de euros. Cuatro empresas se habían presentado al concurso público.
Ahora el Consell queda a la espera de recibir la documentación de la empresa, que permitirá la firma del contrato durante este mes de agosto. Aunque se prevé el inicio de las obras pasado el verano, los técnicos del Consell todavía están pendientes de una autorización de recursos hídricos para empezar. Se prevé que los trabajos durarán diez meses. Cabe remarcar que la empresa ganadora ha aportado tres máquinas pesadas que utilizan biocombustible, para cumplir con los criterios energéticos y medioambientales de este proyecto.
Tal y como explicó el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, este pasado febrero, el proyecto supondrá una "mejora para la seguridad y movilidad entre sa Pobla y la urbanización de Crestatx". Se construirá una rotonda nueva y se conectará el pueblo con un vial cívico que llegará a las urbanizaciones de Crestatx, s'Obac y Son Toni. El vial tendrá 2,5 kilómetros y pasará por encima de la autopista y del torrente de Sant Miquel. El objetivo es mejorar la seguridad de los estudiantes y peatones que se ven obligados a cruzar la carretera.
La nueva infraestructura tiene un presupuesto total de unos 2,7 millones de euros e incluye medidas de integración paisajística y sostenibilidad. El proyecto también prevé la mejora del firme y la instalación de un nuevo sistema de drenaje y de alumbrado, hecho con luminarias LED. "La actuación cuida la sostenibilidad ambiental, ya que reutiliza materiales existentes y utiliza criterios de eficiencia energética", explica la institución insular. Además, se instalarán barreras mixtas de acero y madera, y señalización adaptada para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes. "No se habían realizado actuaciones relevantes en esta zona desde los años 60 y esta conexión era una petición histórica de los vecinos de este municipio", concluye la nota del Consell.
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