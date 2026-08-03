Alaró reivindica el valor histórico del agua con la exposición ‘Ses Artigues, la font de la vida’

El casal de Son Tugores de Alaró acogerá a partir del próximo 6 de agosto la exposición ‘Ses Artigues, la font de la vida’, una propuesta cultural que pone en valor la importancia del agua como elemento clave en el desarrollo de las sociedades y como parte esencial de la historia del municipio.

La iniciativa ha sido impulsada por la asociación AlRum, con el apoyo del Fons Mallorquí de Cooperació y del Ayuntamiento de Alaró, en el marco del proyecto europeo Aquatik-EU. El objetivo de la muestra es concienciar sobre la necesidad de hacer un uso responsable de un recurso imprescindible para la vida y el progreso de las civilizaciones.

La exposición toma como hilo conductor la Font de ses Artigues, un qanat de origen árabe documentado poco después de la conquista de Mallorca por Jaume I en 1229. Actualmente, la gestión de esta fuente corresponde a la Comunidad de Regantes de Alaró, integrada por más de 300 socios.

El agua tiene una importancia esencial en el desarrollo de los pueblos. En la imagen, mujeres haciendo la colada en Alaró. / Ajuntament

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha subrayado que “Ses Artigues no solo nos permite conocer mejor la historia del pueblo, sino que también nos habla de cultura, economía y patrimonio, y nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad de hacer un consumo responsable del agua”. Asimismo, ha destacado el trabajo realizado para conectar esta fuente con la red municipal de suministro, una actuación que permitirá optimizar los recursos hídricos y avanzar hacia una gestión más sostenible.

Por su parte, el presidente de AlRum, Biel Campins, ha señalado que la exposición “es una oportunidad para redescubrir uno de los elementos patrimoniales más importantes de Alaró y entender cómo el agua ha condicionado la vida, la economía y el crecimiento del municipio durante siglos”.

La muestra ocupará toda la planta baja del casal de Son Tugores y combinará paneles informativos con objetos, fotografías, planos y vídeos. El recorrido se estructura en distintos ámbitos temáticos que abordan el consumo humano del agua, su uso como fuente de energía a través de los molinos hidráulicos, su dimensión recreativa y su papel en el riego agrícola.

Otra imagen incluida en la exposición. / Ajuntament

También se incluye un espacio dedicado a la búsqueda del agua y al funcionamiento de los qanats, con materiales gráficos y audiovisuales, así como un apartado documental que conecta la realidad de Alaró con otros territorios del Mediterráneo.

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La exposición ha contado con la colaboración de la Comunidad de Regantes de Alaró y de numerosos vecinos que han cedido materiales, configurando una propuesta que combina divulgación histórica, patrimonio y sensibilización ambiental.