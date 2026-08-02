Cuando el silencio encuentra por fin una voz

El cine, a veces, deja de ser un espectáculo para convertirse en un acto de memoria. Eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado viernes en el Mollet d’en Pereió de Portocolom, donde centenares de personas llenaron el recinto para asistir a la presentación de Silenciades, el documental dirigido por Aina Adrover y realizado por Llorenç Vadell. La extraordinaria respuesta del público confirmó que existe una necesidad creciente de recuperar una parte de la historia que durante demasiado tiempo permaneció relegada al silencio.

La obra rescata las vivencias de las mujeres que sufrieron la represión franquista en Felanitx y lo hace desde una mirada serena, rigurosa y profundamente humana. Lejos del sensacionalismo, el documental pone el foco en las consecuencias personales y familiares de aquella represión y en la importancia de transmitir una memoria que durante generaciones quedó confinada al ámbito doméstico.

El ambiente vivido en Portocolom fue el mejor reflejo de ese objetivo. El silencio con el que el público siguió la proyección, la emoción compartida entre los asistentes y el reconocimiento expresado por muchas familias convirtieron la velada en un ejercicio colectivo de reparación. La cultura demostró, una vez más, su capacidad para abrir espacios de reflexión y contribuir a construir una sociedad más consciente de su propio pasado.

La presentación tuvo lugar en el Mollet d’en Pereió de Portocolom. / TOMEU MESTRE

La historiadora Aina Adrover ha resumido el espíritu del proyecto con una frase sencilla y reveladora: «He procurado contarla tan fielmente como la hemos recibido del relato familiar». Una declaración que explica perfectamente el sentido de Silenciades: reconstruir la memoria desde el respeto absoluto a los testimonios y a quienes los han conservado durante décadas.

Igualmente emotivas son las palabras de María Antònia Ibáñez, una de las mujeres que como Catalina Oliver o Aina Vicens, entre otras, aparecen en el documental explicando el testimonio familiar, como descendientes y herederas de ese legado histórico: «Estoy muy contenta de cómo ha quedado el proyecto y, sobre todo, porque las mujeres descendientes de las víctimas hemos sentido la emoción de mucha gente, lo que demuestra que es más que necesario poder compartir lo que durante tanto tiempo ha permanecido oculto». Un resumen del verdadero alcance de este trabajo: transformar el dolor silenciado en una memoria compartida.

El documental ‘Silenciades’. / TOMEU MESTRE

El documental es el resultado de un largo proceso de investigación que devuelve el protagonismo a unas mujeres que con frecuencia han quedado relegadas a un segundo plano en los relatos históricos. Su aportación trasciende el ámbito cinematográfico para convertirse en una valiosa herramienta de divulgación y de recuperación de la memoria democrática.

En ese camino merece un reconocimiento especial Felanitx per la Igualtat, entidad impulsora del proyecto y ejemplo del papel que puede desempeñar la sociedad civil en la defensa de la igualdad y de los derechos humanos. Su labor va mucho más allá de la organización de actividades culturales. El colectivo ha sabido convertir la recuperación de la memoria histórica en una forma de fortalecer la conciencia feminista y de reivindicar el lugar que tantas mujeres merecen ocupar en la historia.

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El acto reunió a un numeroso público. / TOMEU MESTRE

Junto a esta tarea resulta igualmente imprescindible destacar la aportación de Bartomeu Mestre ‘Balutxo’, investigador y divulgador cuya constante labor de documentación y recuperación de episodios olvidados de la historia de Mallorca se ha convertido en una referencia ineludible. Su trabajo, desarrollado desde hace años con rigor, perseverancia y un profundo compromiso con la verdad histórica, ha contribuido decisivamente a rescatar del olvido numerosos hechos, testimonios y protagonistas que nunca debieron desaparecer de la memoria colectiva. La multitudinaria asistencia registrada en Portocolom demuestra que la memoria continúa interpelando a la sociedad. Cuando un documental consigue reunir a tantas personas para escuchar unas historias olvidadas, deja de ser únicamente una película. Se convierte en un espacio de encuentro, de reconocimiento y de justicia. Silenciades lo consiguió plenamente: dio voz a quienes durante demasiado tiempo fueron condenadas al silencio y recordó que una sociedad solo puede mirar con serenidad hacia el futuro cuando conoce, comprende y preserva su pasado.