Presentan la web de ‘Calvianers’, que preserva la memoria colectiva

El Ayuntamiento de Calvià ha presentado la web oficial de Calvianers, que reúne los contenidos del proyecto audiovisual impulsado por el Consistorio para preservar la memoria colectiva del municipio a través de las historias de las personas que han contribuido a construir el municipio actual. La nueva plataforma, www.calvianers.com, recopila los contenidos de las dos primeras ediciones de la serie, dedicadas a Magaluf (2025) y Santa Ponça (2026), e incorpora los documentales completos, las biografías de los homenajeados y los principales momentos de las galas celebradas en ambos núcleos. Calvianers, según expone el Ayuntamiento en un comunicado, es un proyecto de recuperación de la memoria social del municipio. «A través de testimonios personales, imágenes históricas, reconstruye la evolución de cada núcleo desde una mirada humana, poniendo el foco en las personas que, con su esfuerzo, emprendimiento, trabajo y compromiso, hicieron posible la transformación de Calvià hasta la actualidad», expone el Consistorio.

La serie retrata la vida cotidiana, las relaciones entre vecinos, el sentimiento de pertenencia y los valores que han cohesionado cada comunidad generación tras generación.

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La web incluye además fotografías históricas que ilustran la evolución de cada núcleo de población. Las imágenes han formado parte de los documentales y proceden del Archivo Municipal de Calvià, de la Colección Local de las Bibliotecas de Calvià y de fondos particulares.