Pollença vibra con su épica batalla de moros y cristianos

Un grito resonó este domingo por la tarde. Un grito que se repite cada 2 de julio en Pollença y que conoce todo el mundo. «Mare de Déu dels Àngels, assistiu-mos. Pollencins, alçau-vos, els pirates ja són aquí», clamó Joan Mas (encarnado por Dani Pérez), enardeciendo a los vecinos. El pueblo bramó con él, yendo ciegamente con él a la batalla, contra el corsario otomano Dragut (Rafel Morro) y sus tropas.

La escena, que no por repetida año tras año deja de causar fervor en el pueblo, constituyó uno de los actos centrales del día grande de Pollença, las fiestas de la Patrona y el simulacro de moros y cristianos.

Las altas temperaturas del fin de semana no amedrentaron a los vecinos que, armados en su caso con abanicos, se arremolinaron entre las calles del pueblo, donde apenas había sitio para moverse para presenciar este acto catártico y símbolo de una emoción colectiva.

El día fue muy largo en Pollença. La jornada comenzó a las cinco de la mañana con la tradicional Alborada en la plaza Major. Desde allí, la comitiva recorrió calles, cruces y plazas del casco urbano hasta llegar a la plaza de l’Almoina, en un itinerario que llevó la música a diferentes puntos de la localidad cuando apenas despuntaba el día.

La Alborada también se trasladó a los otros núcleos del municipio. A las 8.30 horas sonó en la plaza de Cala Molins, en Cala Sant Vicenç, y a las 9.15 horas llegó a la plaza Miquel Capllonch del Port de Pollença.

Los Cossiers

Los actos religiosos y tradicionales tomaron el relevo a las 11 horas, con el Oficio Mayor celebrado en la parroquia y el baile de la Oferta a cargo de los Cossiers. El grupo volvió a actuar al mediodía en la plaza Major, antes del acto institucional que tuvo lugar en la iglesia de Monti-sion con la participación de la Banda de Música de Pollença.

La programación matinal concluyó sobre las 13.30 horas con un aperitivo abierto al pueblo en el Ayuntamiento. Tras unas horas de pausa, la actividad regresó a las calles a las 17 horas con el pasacalles de la Tropa de Cornetas y Tambores del Soldán.

Media hora después comenzó la procesión con la antigua imagen de la Patrona, acompañada por diferentes tradiciones de la villa. El recorrido sirvió de antesala al simulacro, que volvió a dividir simbólicamente Pollença entre moros y cristianos. La batalla comenzó a las siete de la tarde. En ella pudieron participar las personas mayores de 16 años nacidas, empadronadas o residentes en el municipio.

Durante la tarde también permaneció instalada en la plaza Major la carpa de la campaña No i Punt, destinada a la prevención y atención frente a las violencias sexuales.

Mossèn Miquel Tortell

Después de la representación, la celebración continuaba a las 21.30 horas con el Tedéum de mossèn Miquel Tortell, el canto de los Goigs de Costa i Llobera y la interpretación de L’Alborada y Visca Pollença por parte de la Banda de Música en la plaza Major.